Broncos binden weitere fÃ¼nf StÃ¼rmer

Mit Freude geben die Wipptal Broncos Weihenstephan die Verlängerung der Verträge mit den Stürmern Paul Eisendle, Daniel Erlacher, Tommy Gschnitzer, Tommy Kruselburger und Alex...

Mit Freude geben die Wipptal Broncos Weihenstephan die Verlängerung der Verträge mit den Stürmern Paul Eisendle, Daniel Erlacher, Tommy Gschnitzer, Tommy Kruselburger und Alex Planatscher bekannt.

Daniel Erlacher ist mit 30 Jahren der „Senior“ unter diesen fünf und kann auf einen reichen Erfahrungsschatz aus 149 Spielen in der Alps Hockey League, 158 Matches in der Serie A und 121 Partien zwischen Serie A2 und Serie C bauen. Da er nur 33 davon er nicht mit dem weißblauen Trikot der Broncos bestritt, macht ihn das zum dienstältesten Bronco nach Kapitän Fabian Hackhofer. In der abgelaufenen Saison konnte „Erle“ seine Karrierebestleistung aus dem Vorjahr wiederholen und erzielte 3 Tore, 8 Assists und 11 Punkte. Seine Stärken sind aber das kampf- und körperbetonte Spiel sowie sein positiver Einfluss in der Kabine. Dank dieser Qualitäten ist Daniel seit Jahren ein Stammspieler der Wildpferde.

Die anderen vier gehören hingegen noch zu den jüngeren Cracks, wenngleich alle vor dem Jahr 2000 geboren sind. In alphabetischer Reihenfolge ist Paul Eisendle der erste, und das 22-jährige Energiebündel geht in seine dritte Saison mit den Broncos. Im Vorjahr erzielte der 189 cm große und 90 kg schwere Flügel 4 Punkte (1 Tor, 3 Assists) in 44 Spielen. 22 Strafminuten beweisen, dass er auch vor einer raueren Gangart nicht zurückschreckt. Tommy Gschnitzer, der im November 23 Jahre alt wird, ist zum vierten Mal beim Seniorteam dabei. Der 174 cm große und 72 kg schwere Center ist ein technisch versierter Spieler und mit einer guten Spielübersicht ausgestattet. Im Vorjahr bestätigte er seine positive Entwicklung, als er erst spät zum Team stieß, aber in 30 Spielen immerhin 2 Tore und 3 Assists für 5 Scorerpunkte sammelte.

Tommy Kruselburger ist mit 25 Jahren kein wirklich junger Spieler mehr, aber so richtig ist es dem 180 cm großen und 81 kg schweren Flügelstürmer noch nicht gelungen, sich als Stammspieler zu etablieren. Immerhin hat Tommy bereits 146 Matches mit den Broncos bestritten, und vorletzte Saison schien er mit 8 Toren und 13 Scorerpunkten in 35 Spielen den Durchbruch geschafft zu haben, bevor ihn eine Gehirnerschütterung zurückwarf. In der vergangenen Spielzeit gelangen ihm in 41 Spielen 4 Tore und 4 Assists, doch mit dem notwendigen Einsatz könnte Tommy heuer wieder an die Leistungen der Saison 2018/19 anknüpfen.

Alex Planatscher ist im Dezember 1998 geboren und mit 21 Jahren der jüngste des Quintetts. Der 182 cm große und 82 kg schwere Flügel schaffte in der Vorsaison den Sprung in die erste Mannschaft, wo er sich mit Fleiß, Einsatz und Kampfstärke einen Platz erkämpfte. In 44 Spielen gelangen Alex zwar noch keine Scorerpunkte, aber 20 Strafminuten zeugen von seinem Einsatz für das Team.

Die Wildpferde arbeiten leider noch immer am Testspielkalender, denn erst Anfang dieser Woche hat ein Team aus Deutschland eine fest eingeplante Partie abgesagt. Fest steht hingegen, dass das erste Match in der Weihenstephan Arena bereits am nächsten Samstag, den 12. September stattfindet, und zwar gegen den Ligakonkurrenten EHC Lustenau. Weitere Infos zu Ticketing und zum definitiven Testspielkalender werden so bald wie möglich bekannt gegeben.

Der Sturm zählt mit diesen fünf Broncos-Eigengewächsen schon elf Spieler.