Brisantes Duell im Tabellenkeller: DEG reist zum Sechs-Punkte-Spiel nach Augsburg

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG freut sich auf ein überaus wichtiges Auswärtsspiel: Am morgigen Freitag (13. Dezember, 19.30 Uhr) gastieren die Rot-Gelben bei den Augsburger Panthern.

Die Fuggerstädter sind direkter Tabellen-Konkurrent – mehr „Sechs-Punkte-Spiel“ geht also kaum. Am Sonntag (15. Dezember, 16.30 Uhr) kommt dann der EHC Red Bull München in den PSD BANK DOME. Auch hier wollen die Rheinländer Zählbares holen.

Die DEG: Der Tabellenletzte freut sich über eine aufsteigende Formkurve. In drei der vergangenen fünf Begegnungen konnte gepunktet werden. Darunter waren zwei Siege gegen Iserlohn und Frankfurt. Und auch bei der 0:2-Niederlgage zuletzt gegen Mannheim zeigte das Team eine gute Leistung, die Hoffnung auf weitere Erfolge macht.

Der Kader: Die Stürmer Luis Üffing und Drake Rymsha sind jeweils noch ein Spiel gesperrt. Beide fehlen demnach in Augsburg, könnten aber gegen München wieder eingreifen. Torwart Leon Hümer weilt bei der U20-Nationalmannschaft, während Olli Mebus, Torsten Ankert und Rick Schofield weiterhin verletzt sind. Neuzugang Ryan McKiernan steht vor seinem Comeback im DEG-Trikot. Der DEG stehen somit nominell zwei Torhüter, acht Verteidiger und zehn Stürmer zur Verfügung, wobei Defender Moritz Wirth wieder im Sturm eingesetzt werden könnte.

Die Gegner: Augsburg ist derzeit auf Rang 12 – mit 22 Punkten zwei Zähler vor der DEG. Zwischen Ende Oktober und Ende November kassierten die Panther erstaunliche zehn Niederlagen in Folge ohne Punkt. Als Konsequenz daraus trennte sich der AEV von Trainer Ted Dent. Unter Nachfolger Larry Mitchell gab es zwar zwei Siege, dennoch ist die DEG mittlerweile in Schlagdistanz zu den Panthern gelangt. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison gewann das Team von Trainer Stephen Reinprecht knapp mit 4:3.

Sonntags-Gegner München spielt eine wechselhafte Saison. Vor allem im neuen SAP Garden setzte es so manche überraschende Niederlage, wobei das jüngste Heimspiel gegen Straubing 3:1 gewonnen werden konnte. Derzeit ist der EHC mit 42 Punkten Sechster der Tabelle – wohl zu wenig für die hohen Ansprüche des Ex-Meisters. Das erste Aufeinandertreffen mit der DEG in dieser Spielzeit verlor Red Bull daheim mit 1:2 nach Penaltyschießen.

Der Ausblick: Am Wochenende darauf reisen die Düsseldorfer zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven (20. Dezember, 19.30 Uhr), am Sonntag kommen die Augsburger Panther (22. Dezember, 14.00 Uhr) in die Rather Halle – quasi zum Re-Match. Es bleibt also spannend.

Zwei Siege in den beiden bisherigen Spielen gegen die Wochenend-Gegner – ein gutes Omen?

