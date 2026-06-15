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„Bringt eine gute Arbeitseinstellung mit“ – Noel Saffran wechselt zu den Eisbären

15. Juni 20262 Mins read78
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Noel Saffran - © Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben mit Noel Saffran einen neuen U23-Spieler unter Vertrag genommen.

Der Nachwuchsstürmer wechselt von den Iserlohn Roosters in die Bundeshauptstadt. Der 22-Jährige hat bei den Eisbären einen Vertrag über die Saison 2026/27 unterschrieben und erhält die Rückennummer 8.

Saffran spielte bis zur U17 im Iserlohner Nachwuchs, ehe er 2022 über Düsseldorf zu den Jungadler Mannheim wechselte. In der Saison 2022/23 debütierte der Linksschütze dann für die Kurpfälzer in der PENNY DEL. Zur Spielzeit 2024/25 zog es ihn dann ligaintern wieder zu den Roosters, für die er gegen die Eisbären auch seinen ersten DEL-Treffer erzielte. Insgesamt kommt der 1,87 Meter große und 91 Kilogramm schwere Angreifer auf 88 Partien in der Deutschen Eishockey Liga. Hinzu kommen 40 Spiele in der DEL2 für Regensburg und Bietigheim.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir freuen uns, Noel Saffran bei den Eisbären Berlin begrüßen zu dürfen. Noel ist ein talentierter Stürmer, der uns nicht nur weitere Tiefe im U23-Sektor verleiht. Wir sehen bei ihm noch viel Potenzial und möchten ihm die Möglichkeit bieten, bei uns den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu gehen. Noel bringt eine gute Arbeitseinstellung mit. Trotz seines jungen Alters ist er physisch sehr stark und durchsetzungsfähig.“

„Ich freue mich sehr über die Chance, für die Eisbären Berlin zu spielen. In den letzten Jahren habe ich die Atmosphäre in Berlin und vor allem die Unterstützung der Eisbären-Fans immer genossen. Es macht mich sehr stolz, jetzt selbst ein Eisbär zu sein. Ich werde jeden Tag alles geben und hoffe, die Mannschaft mit meiner Spielweise und Energie bestmöglich unterstützen zu können. Ich freue mich schon darauf, die Fans bald in der Uber Arena zu sehen“, erklärt Noel Saffran.

Mit dieser Personalentscheidung haben die Berliner zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin acht Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Lennart Neiße, Jonas Neffin
Abwehr: Adam Smith, Mitch Reinke, Kai Wissmann, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Markus Niemeläinen, Moritz Kretzschmar
Sturm: Noel Saffran, Ty Ronning, Lean Bergmann, Patrick Khodorenko, Manuel Wiederer, Markus Vikingstad, Yannick Veilleux, Andy Eder, Eric Hördler, Leo Pföderl, Liam Kirk, Frederik Tiffels, Gabriel Fontaine

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