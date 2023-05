„Bringt die nötigen Grundvoraussetzungen und auch schon etwas Erfahrung in der DEL mit“ – Kölner Haie holen Sturm-Talent vom Absteiger Bietigheim

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben mit Elias Lindner den nächsten Neuzugang unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Angreifer spielte in der vergangenen Saison...

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben mit Elias Lindner den nächsten Neuzugang unter Vertrag genommen.

Der 22-jährige Angreifer spielte in der vergangenen Saison für die Bietigheim Steelers und absolvierte dort 55 von 56 möglichen Partien in der höchsten deutschen Spielklasse.

Cheftrainer Uwe Krupp: „Mit Elias Lindner bereichern wir unseren Kader mit einem jungen und talentierten Angreifer. Wir haben in den vergangenen Jahren gute Resultate in der Entwicklung unserer U23-Spieler gesehen. Elias bringt die nötigen Grundvoraussetzungen und auch schon etwas Erfahrung in der DEL mit. Wir freuen uns darauf, ihm dabei zu helfen, sein Potenzial als Spieler auszuschöpfen und gleichzeitig seine Entwicklung im Trikot der Kölner Haie zu fördern.”

Auch Elias Lindner freut sich auf die neue Herausforderung: „Die Gespräche mit Cheftrainer Uwe Krupp und dem sportlichen Leiter Matthias Baldys waren von Anfang an sehr vertrauensvoll und positiv. Ich möchte mich weiterentwickeln und meinen Teil zum Erfolg der Haie beitragen. Die Atmosphäre in der LANXESS arena hat mich in meinen Gastspielen beeindruckt, sodass ich mich bereits sehr auf meine Haie-Zeit freue.“

Über Elias Lindner

In der Jugend des EV Landshut ausgebildet, wechselte der deutsche Angreifer im Sommer 2019 zur Red Bull Akademie nach Österreich. Dort blieb Lindner für knapp eineinhalb Jahre, ehe er zum EHC Red Bull München wechselte und dort seine ersten Spiele in der DEL machte. Im Sommer 2022 entschied sich der Angreifer für einen Wechsel zu den Bietigheim Steelers und wurde dort auf Anhieb zum Stammspieler.

In der Saison 2021/2022 absolvierte Lindner im Trikot der Münchner zudem einige Spiele in der Champions League und sammelte weitere internationale Erfahrungen im Dress der deutschen Nationalmannschaft, für welche er in der U16, U17, U18 und U19 auflief.

Bei den Haien wird Elias Lindner in der kommenden Saison mit der Nummer 34 auflaufen.

