Brett Pollock verstÃ¤rkt den Angriff des HCB SÃ¼dtirol Alperia

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Brett Pollock für die Saison 2025/26 bekannt.

Der 29-Jährige wechselt nach zweieinhalb Jahren in der Slowakei, wo er für Kosice spielte und in 165 Spielen beeindruckende 153 Punkte sammelte, nach Bozen. Mit Kosice gewann er zudem zweimal die Extraliga.

Pollock ist ein vielseitiger Stürmer – hauptsächlich Center, aber auch auf dem Flügel einsetzbar – mit starker Physis (191 cm x 90 kg) und einem ausgeprägten Torriecher: Beweis dafür sind die 140 Tore, die er in seiner Profikarriere in der Slowakei, KHL, DEL, Allsvenskan, AHL und ECHL erzielt hat.

Karriere

Brett Pollock wurde am 17. März 1996 in Regina in der kanadischen Provinz Saskatchewan geboren. Er machte in der Western Hockey League auf sich aufmerksam, einer der wichtigsten Nachwuchsligen Nordamerikas, die er 2014 mit den Edmonton Oil Kings gewann. Im selben Jahr holte er auch den CHL Memorial Cup, der zwischen den Siegern der drei großen kanadischen Juniorenligen ausgespielt wird, und wurde von den Dallas Stars in der zweiten Runde des NHL-Drafts als insgesamt 45. gewählt. In der darauffolgenden Saison gab er sein Debüt in der American Hockey League bei den Stockton Heat, wo er bis 2019 spielte – mit Ausnahme eines Jahres in der ECHL bei den Adirondack Thunder. In der Saison 2019/20, seinem letzten Jahr in Nordamerika, stand er sowohl bei den Allen Americans (ECHL) als auch bei den San Diego Gulls (AHL) unter Vertrag. Seinen Wechsel nach Europa vollzog er 2020, als er bei den Nürnberg IceTigers in der DEL unterschrieb: In seiner ersten Saison auf dem alten Kontinent erzielte er 11 Tore und 14 Assists. Im darauffolgenden Jahr startete er in der schwedischen Allsvenskan (8 Tore und 17 Assists für Södertälje SK) und beendete die Saison erneut in der DEL, diesmal bei den Schwenninger Wild Wings (7 Tore und 7 Assists). 2022 ging es für ihn nach China zu Kunlun Red Star, wo er in 29 KHL-Spielen 9 Punkte erzielte. Danach fand er in Kosice seine neue sportliche Heimat. In der Slowakei hatte er sofort großen Einfluss: Er gewann die Meisterschaft, war bester Torschütze der Playoffs und erzielte das entscheidende Siegtor im Finale. Auch in den beiden darauffolgenden Spielzeiten blieb er Kosice treu und spielte dort auch in der Champions Hockey League. Er gehörte stets zu den Leistungsträgern: In der abgelaufenen Saison, gemeinsam mit den ehemaligen Foxes-Spielern Parlett und Teves, gewann er erneut den Meistertitel und war mit 60 Punkten aus 63 Spielen Topscorer von Kosice sowie bester Vorlagengeber der Playoffs (13 Assists).

Pollock wird nicht zum ersten Mal in der Sparkasse Arena auflaufen: Bereits im vergangenen Jahr gewann er dort den Südtirol Summer Classic im Finale gegen Spisska Nova Ves.

„Ich freue mich sehr, Teil einer so erfolgreichen und traditionsreichen Organisation mit so leidenschaftlichen Fans zu werden“, erklärt Pollock. „Ich kann es kaum erwarten, die Gelegenheit zu nutzen, in Italien zu spielen und zu leben – mit dem großen Wunsch, der Stadt Bozen einen Titel zu schenken. In der Sparkasse Arena zu spielen wird etwas Besonderes, und das Ziel ist, gemeinsam mit unseren Fans so viele Siege wie möglich zu feiern.“

