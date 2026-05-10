Brett Kemp stürmt für Düsseldorf

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG bestätigt die Verpflichtung von Brett Kemp.

Der Stürmer kam in der vergangenen Saison für die Bietigheim Steelers auf starke 77 Punkte in 60 Spielen und erreichte mit den Schwaben das DEL2-Halbfinale. In den Playoffs erzielte der 26-jährige 14 Punkte in 12 Begegnungen. Der Kanadier erhält in Düsseldorf einen Vertrag bis 2027. Kemp ist der fünfte Kontingentspieler des DEG-Kaders 2026/27. Sechs davon dürfen unter Vertrag stehen, aber nur vier in einem Spiel eingesetzt werden.

Sportdirektor Rich Chernomaz: „Brett ist ein junger, hochveranlagter Center mit starken technischen Fähigkeiten, der sowohl Tore erzielen als auch Spielzüge vorbereiten kann. Er ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und spielte vergangene Saison eine erfolgreiche Liga- und Playoff-Saison für Bietigheim.“

Neuzugang Brett Kemp: „Ich freue mich riesig, Teil der DEG zu werden. Ich kann es kaum erwarten, im PSD BANK DOME auf dem Eis zu stehen und die besondere Atmosphäre mit unseren Fans zu erleben. Wir sehen uns in ein paar Monaten – ich freue mich auf eine großartige Saison.“

Über Brett Kemp

Der neue DEG-Stürmer wurde am 23. März 2000 in Yorkton, Kanada, geboren. Der Rechtsschütze begann seine Eishockeykarriere in seiner Geburtsstadt bei den Terriers. Dort gewann er zweimal in Folge die Meisterschaft und machte in der Saison 2014/15 mit 94 Punkten aus 39 Spielen auf sich aufmerksam. Zur folgenden Spielzeit wechselte er in die WHL, wo er in fünf Jahren für vier verschiedene Teams auflief, darunter die Edmonton Oil Kings. In der Spielzeit 2019/20 zählte die Statistik 77 Punkte. 2017 gewann Kemp zudem mit der kanadischen U17-Nationalmannschaft bei der WM die Silbermedaille. 2021 wechselte der Angreifer in die AHL zu Ontario Reign, kam dort in zwei Jahren jedoch nur auf sechs Einsätze. Deutlich mehr Spielzeit erhielt er bei den Greenville Swamp Rabbits (ECHL), wo er die Saisons mit 37 bzw. 50 Punkten abschloss. Auch in seiner letzten Spielzeit in Nordamerika überzeugte er in der ECHL und sammelte zudem sieben Punkte in der AHL.

2024 wechselte er nach Europa zu den Vienna Capitals in die ICEHL, wo er in nur 21 Spielen auf neun Punkte kam. In der darauffolgenden Spielzeit wechselte Kemp nach Deutschland zu den Bietigheim Steelers, überzeugte dort mit 32 Toren und 45 Vorlagen und war damit zweitbester Scorer seines Teams. Nun also der Wechsel zu den Rot-Gelben.

Brett Kemp ist 1,86 Meter groß und wiegt 88 Kilogramm. Bei der DEG wird er die Rückennummer 9 tragen.

Damit stehen bislang 21 Spieler für die Saison 2026/27 unter Vertrag (K = Kontingent, N = Neuzugang, auch: U21 und U24): Leon Hümer und Niklas Lunemann (beide U24, beide im Tor*). Max Faber, Max Balinson, Kristian Blumenschein, Nick Geitner, Sten Fischer (U24, N), Max Hense (U21, N), Andrew Bodnarchuk (N), Tariq Hammond, (alle Verteidigung). Yushiroh Hirano (K), Erik Bradford (K), Corey Mackin (K, N), Carter Turnbull (K, N), Brett Kemp (K, N), Shawn O’Donnell (N), Ville Järveläinen (N), Matthias Pischoff (U24, N), Fabian Herrmann (N), Leon Niederberger und Kevin Orendorz (alle Sturm).

*Torhüter zählen zwei Jahre länger als U24-Spieler.