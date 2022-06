Brett Jaeger bleibt Scorpion!

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Nr. 30, Brett Jaeger, geht mit den Scorpions in die dritte Saison. Der in Peace River / Kanada geborene Torhüter...

Der in Peace River / Kanada geborene Torhüter war in der Saison 20/21 Gaolie of the Year und hat auch letzte Saison überzeugt. Gerade in den Playoffs war „Jaegs“ sehr stark und konnte seine Playofferfahrung gut einsetzen.

Der dreimalige Championship-Goalie freut sich sehr auf die neue Saison, ganz besonders auch wegen der Verpflichtung von Trainer Kevin Gaudet.