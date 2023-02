Brett Breitkreuz â€“ der vor dem Tor einparkt

Frankfurt. (PM Löwen) Der kompakte „Sichtschutz“ und Publikumsliebling bestreitet auch die kommende Saison 2023/2024 mit den Löwen Frankfurt. Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns...

Frankfurt. (PM Löwen) Der kompakte „Sichtschutz“ und Publikumsliebling bestreitet auch die kommende Saison 2023/2024 mit den Löwen Frankfurt.

Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass Brett uns erhalten bleibt. Brett hat bewiesen, dass er auch in der DEL – vor allem in seinem „Wohnzimmer“ vor dem gegnerischen Tor – einer der besten der Liga ist. Außerdem ist Brett auch ein wichtiger Leader unseres Teams in der Kabine.“

Im Januar 2022 folgte Breitkreuz dem Ruf aus Frankfurt und schloss sich erneut dem Löwen-Rudel an – 34 DEL2-Spiele und einen weiteren DEL2-Meistertitel später kehrte der Deutsch-Kanadier, der schon einmal 2015 bis 2019 für die Löwen Frankfurt spielte, dann wieder ins deutsche Eishockey-Oberhaus zurück und steht auch in der laufenden PENNY DEL Saison 2022/2023 für den DEL-Aufsteiger auf dem Eis. Der mittlerweile 33-jährige Routinier ist dabei, aufgrund seiner gewissen Härte und Durchsetzungsfähigkeit, oft direkt vor dem gegnerischen Tor zu finden, wo er im Slot „einparkt“ und dem gegnerischen Goalie bei Torschüssen seiner Frankfurter Sturmkollegen erfolgreich die Sicht nimmt. Auch wenn ihn in der laufenden PENNY DEL-Saison eine Verletzung ausbremste, erzielte der Stürmer mit der Trikot-Nummer 29 in 32 Spielen bisher insgesamt 19 Scorerpunkte (davon 11 Tore) und eine positive Plus-Minus-Statistik von +5. Wenn Brett Breitkreuz selber aufs Tor schießt, dann schlägt fast jeder vierte Schuss des erfahrenen Linksschützen im Tornetz ein.

4627 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München