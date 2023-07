Brendan Walkom komplettiert den ERSC-Kader

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat seine Mannschaft für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga komplettiert. Der 25-jährige Angreifer Brendan Walkom besetzt die...

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat seine Mannschaft für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga komplettiert.

Der 25-jährige Angreifer Brendan Walkom besetzt die zweite Kontingentstelle neben Ryan Boucher bei den Wild Lions und ist zugleich der finale Transfer: „Unser Kader steht“, bestätigt Teammanager Chris Spanger nach der Einigung mit dem Stürmer.

Der 1,83 Meter große und 86 Kilogramm schwere Linksschütze aus Moon Township, Pennsylvania (USA) besitzt die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft. Er spielte im Vorjahr in der NIHL (britische 2.Liga) beim Bees IHC, war dort mit 87 Scorerpunkten (49 Tore) aus 56 Begegnungen der interne Topscorer und mit einem Punkteschnitt von 1,55/Spiel unter den Top-10 der Liga. Abschließend unternahm er noch einen Trip nach Neuseeland, wo er sich ebenfalls sehr treffsicher zeigte (21 Punkte aus 6 Partien).

Chris Spanger hatte Walkom schon im Vorjahr auf dem Schirm: „Ich hatte den Namen von einem befreundeten Agenten erhalten, aber Brendan entschied sich seinerzeit nach England zu gehen. Ich habe ihn weiter beobachtet und nun seinen Agenten kontaktiert. Dieser hat uns sehr geholfen, dass Brendan trotz anderer Angebote nach Amberg wechselt“, so Spanger. Nach einem 30-minütigen Telefonat mit dem Spieler selbst sei man sich einig gewesen, dass der Wechsel zum ERSC für beide Seiten der richtige Schritt werden könne.

Brendan Walkom besuchte mehrere Jahre das Elite-Nachwuchscamp der Pittsburgh Penguins, spielte anschließend für die Amarillo Bulls in der North American Hockey League (NAHL) mit einer Statistik von 35 Punkten aus 60 Spielen. Von 2018-2022 war er in der höchsten College-Liga NCAA für die Universität Bentley im Einsatz mit 27 Punkten aus 97 Begegnungen. Eishockey hatte in Walkoms Familie schon immer einen hohen Stellenwert und so ist sein Vater aktuell der Chief der NHL-Referees. Beim ERSC wird Brendan Walkom das Trikot mit der Rückennummer 94 erhalten.

