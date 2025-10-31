Bremerhaven wieder auf Kurs: „Wir lieben solche spannenden Spiele“, Iserlohn hofft dringend auf Verstärkung für die maue Offensive: „Müssen was tun“ – Grizzlys schlagen Augsurg

Bonn. (PM MagentaSport) Die Pinguins sind wieder auf Kurs! Mit einem knappen 2:1-Sieg gegen Iserlohn holen die Bremerhavener ihren 3. DEL-Sieg in Folge – sind bis morgen Vierter.

„Die Jungs haben super gekämpft, die Schüsse geblockt, haben mir so das Leben einfacher gemacht“, sagt Goalie Leon Hungerecker, der ironisch anmerkt: „Wir lieben das, so spannende Spiele in Bremerhaven zu haben.“

Iserlohn kassiert die 6. Pleite in Folge – die Offensive ist ein laues Lüftchen. Stefan Nyman, Trainer Iserlohn, ob es Gespräche mit Sportchef Franz-David Fritzmeyer bezüglich neuer Offensivkräfte gab: „Wir müssen definitiv etwas tun, um mehr Tore zu schießen, das ist klar.“

Für die Augsburger Panther gab es den nächsten Dämpfer: 0:3 in Wolfsburg. Das Hoch von 7 Siegen in Folge ist damit vorerst verflogen. „Sie haben einfach viel härter als wir gearbeitet. Wir waren nicht bissig genug“, ärgerte sich Luca Tosto über die deutliche Pleite.

Pinguins Bremerhaven – Iserlohn Roosters 2:1





Knapper Sieg für die Pinguins! Im 2. Drittel brachten Alex Friesen und Christian Wejse den Erfolg auf die Spur. Der Anschlusstreffer von Julian Naprawnik war letztlich zu wenig. Iserlohn muss die 6. Pleite am Stück einstecken.

Leon Hungerecker, Bremerhavener Torhüter: „Wir lieben das, so spannende Spiele in Bremerhaven zu haben. Die Jungs haben super gekämpft, die Schüsse geblockt, haben mir so das Leben einfacher gemacht. Und so haben wir die 3 Punkte verdient hier gelassen.“

Stefan Nyman, Trainer Iserlohn: „Ich nehme aus diesem Spiel mit, dass wir es im 2. Drittel hergegeben haben. Ich glaube, wir waren besser als sie im 2. Drittel. Aber wir haben ihnen zwei Tore geschenkt.“

..ob es Gespräche mit Franz-David Fritzmeyer bezüglich neuer Offensivkräfte gab: „Wir werden sehen, was passiert. Wir müssen definitiv etwas tun, um mehr Tore zu schießen, das ist klar.“





Wolfsburg – Augsburger Panther 3:0

Nächster Dämpfer für die Panther nach der Sieben-Siege-Serie. In Wolfsburg war nichts zu holen. Ab dem 2. Drittel drehten die Grizzlys auf und gewannen letztlich ungefährdet. Für die Wolfsburger ist es der 2. Sieg aus den letzten 3 Spielen. Augsburg muss die zweite Niederlage am Stück einstecken.

Dustin Strahlmeier, Wolfsburger Torhüter: „Erstmal muss man sagen, war es ein Riesenschritt vorwärts. Klar waren ein paar gute Saves dabei. Aber wenn man jetzt schaut, die Spiele, die wir jetzt gespielt haben, da haben wir jetzt hinten um einiges solider gestanden. Da haben wir 4 Sekunden vor Schluss nicht nochmal was abgegeben. Von daher, alles gut. Die Mannschaft hat heute viel weggenommen. Und dann ist es mein Job, nochmal 1-2 zu halten, die ein bisschen schwieriger sind. Augsburg ist sicherlich keine schlechte Mannschaft. Die haben sich da was erarbeitet. Es war ein intensives Spiel, auch eine gute Torhüterleistung. Es war wichtig, dass ich im 1. Drittel, wo Augsburg ein bisschen Momentum hat, zu Null halte, beziehungsweise keine Gegentore zulasse. Dann fand ich, dass wir ab dem 2. Drittel wirklich die dominantere Mannschaft waren, auch von den Chancen her.“

Luca Tosto, Spieler Augsburg: “Ich denke, dass wir über 60 Minuten nicht die bessere Mannschaft waren. Sie haben einfach viel härter als wir gearbeitet. Wir waren nicht bissig genug. Vielleicht haben wir zu wenig Schüsse aufs Tor genommen, zu viele Leute vorm Tor und deswegen ist auch nichts reingegangen.“

