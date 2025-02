Bremerhaven mit erstem Saisonsieg gegen Mannheim â€“ â€žHaben 60 Minuten konsequent gespieltâ€œ

Bonn. (PM MagentaSport) Nach 3 knappen Niederlagen gegen die Adler gelingt den Pinguins Bremerhaven endlich der erste Saisonsieg gegen Mannheim – und das mit einem starken Statement im Playoff-Rennen.

Beim Nachholspiel vom 41. Spieltag setzen sich die Pinguins mit 5:3 durch und rücken bis auf 1 Punkt an München und 3 an die Adler heran. Besonders im 2. Drittel dreht Bremerhaven auf und legt mit 3 Treffern den Grundstein für den Heimsieg. „Ich denke, alle Spiele gegen Mannheim waren sehr eng und auf sehr hohem Niveau. Wir haben ein solides Spiel gemacht, viele gute Entscheidungen mit der Scheibe getroffen und, wenn es nötig war, sehr gut verteidigt“, analysiert Pinguins-Coach Alexander Sulzer den Sieg. Mannheim hält über weite Strecken mit, kommt aber im Schlussdrittel nicht mehr entscheidend ran. „Bremerhaven ist eine gute Mannschaft. Wenn man ihnen ein bisschen Luft zum Atmen gibt, nutzen sie ihre Chancen. Hinten hat heute die Abstimmung nicht immer gepasst und dann verliert man so ein Spiel“, resümiert Adler-Verteidiger Leon Gawanke. Am Ende bringt Bremerhaven die Führung ins Ziel und festigt mit 84 Punkten Platz 5.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der DEL vom Dienstag übersendet durch MagentaSport. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Mittwoch. Ab 19 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel – unter anderem mit ERC Ingolstadt gegen die Eisbären Berlin.

Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim 5:3

Die Pinguins setzen ein Ausrufezeichen im Playoff-Rennen! Mit dem 5:3-Sieg gegen Mannheim rücken sie bis auf einen Punkt an München und 3 an die Adler heran. Nach einem starken 2. Drittel bringen sie den Vorsprung ins Ziel und festigen Platz 5. Mannheim bleibt Dritter, verpasst aber die Chance, sich weiter abzusetzen.

Alexander Sulzer, Trainer der Pinguins Bremerhaven, über die Gründe für den Sieg: „Ich denke, alle Spiele gegen Mannheim waren bisher sehr eng und auf einem sehr hohen Niveau zwischen 2 guten Mannschaften. Wir haben ein sehr solides Spiel gemacht, viele gute Entscheidungen mit der Scheibe getroffen und, wenn nötig, sehr gut verteidigt. Wir haben 60 Minuten konsequent gespielt und offensiv nach vorne gearbeitet.“

Leon Gawanke, Adler Mannheim, über die Probleme im 2. Drittel: „Bremerhaven ist eine gute Mannschaft. Wenn man ihnen ein bisschen Luft zum Atmen gibt, nutzen sie ihre Chancen. Hinten hat heute die Abstimmung nicht immer gepasst, und dann verliert man so ein Spiel.“

Mittwoch, 26.02.2025 DEL

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: Nürnberg Ice Tigers – Düsseldorfer EG, Straubing Tigers – Schwenninger Wild Wings, Löwen Frankfurt – Pinguins Bremerhaven, ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

Donnerstag, 27.02.2025 DEL

ab 19.15 Uhr: Adler Mannheim – Iserlohn Roosters

Freitag, 28.02.2025 DEL

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: EHC Red Bull München – Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt – Straubing Tigers, Grizzlys Wolfsburg – Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther, Pinguins Bremerhaven – Düsseldorfer EG, Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt

