Bremerhaven ist nach MÃ¼nchen seine zweite Europastation: Fischtown Pinguins holen Abwehrkante Riedell

Bremerhaven. (FP / EM) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven freuen sich, die Verpflichtung des Verteidigers Will Riedell bekannt zu geben. Der 28-jährige Linksschütze (1,88 m, 90 kg) wechselt von Red Bull München (DEL) an die Nordseeküste.

Für Riedell ist es die zweiteStation in Europa. Der in Greensboro geborene US-Amerikaner kommt auf insgesamt 48 Spiele in der AHL, der zweithöchsten Spielklasse Nordamerikas. Vor seinem Wechsel nach München spielte der 28-Jährige für die Savannah Ghost Pirates in der ECHL, wo er als Assistenzkapitän auf 46 Einsätze kam. Dabei gelangen ihm acht Treffer sowie 20 Assists.

Seine vielseitige Spielweise und Erfahrung auf verschiedenen nordamerikanischen Ebenen machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für die Defensive der Pinguins.

Auf der Klubwebseite erklärt Sportdirektor Sebastian Furchner: „Mit Will bekommen wir einen intelligenten Verteidiger für unser Team. Seine läuferischen Fähigkeiten werden uns helfen, unsere Defensive weiter zu stabilisieren und unsere Ziele zu erreichen. Wir haben Will schon länger auf dem Zettel und freuen uns, dass es nun geklappt hat. In unserem anspruchsvollen Programm mit der CHL und einem engen Spielplan gibt er uns zudem wertvolle Variationsmöglichkeiten in den Special Teams“.

Cheftrainer Alexander Sulzer: „Will bringt Physis und Ruhe aufs Eis. Er ist ein Two-Way-Verteidiger, der Verantwortung übernimmt und in engen Situationen zuverlässig agiert.“

Will Riedell selbst blickt an selbiger Stelle gespannt auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr, künftig in Bremerhaven zu spielen. Die DEL ist eine starke Liga, und ich habe nur Gutes über die Organisation, die Fans und die Stadt gehört. Ich bin bereit und freue mich auf die neue Saison.“

Die Fischtown Pinguins heißen Will Riedell herzlich Willkommen. Will Riedell wird mit der Rückennummer #3 für unsere Pinguins auflaufen.

