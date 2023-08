Bremerhaven holt sich den Turniersieg in Krefeld

Artikel anhören Krefeld.(RS) Durch den Sieg gegen die Düsseldorfer EG am Freitag standen die Pinguine im Finale ihres ersten eigenen Vorbereitungsturniers. Gegner waren die...

Krefeld.(RS) Durch den Sieg gegen die Düsseldorfer EG am Freitag standen die Pinguine im Finale ihres ersten eigenen Vorbereitungsturniers.

Gegner waren die Pinguins aus Bremerhaven, die in ihrem Halbfinale Slovan Bratislava bezwingen konnten. Die Slowaken behielten am frühen Sonntagnachmittag im Spiel um Platz 3 gegen die DEG nach Penaltyschießen die Oberhand.

Die Gäste von der Nordsee zeigten deutlich, dass sie eine Liga höher spielen. Mit einem sicheren Aufbauspiel und schönen Diagonalpässen nutzten sie die ganze Breite des Spielfelds. Das Spiel der Schwarz-Gelben war dadurch vornehmlich im eigenen Drittel angesiedelt. Bremerhaven ging bereits früh im ersten Drittel in Führung. Wejse fälschte einen Schuss von Jensen ab. Nach etwas Verwirrung bei den Schiedsrichtern, man suchte das Spielgerät im Fangnetz über dem Tor, fand sich die Scheibe doch hinter Matthias Bittner eingeklemmt zwischen Gestänge und Netz. Eine Überzahlsituation nutzten die Gäste ebenfalls durch einen abgefälschten Schuss. Diesmal war es Verlic, der mit seiner Kelle für die entscheidende Richtungsänderung sorgte.

Für Trainer Boris Blank und sein Team dürften die beiden Spiele gegen Düsseldorf und Bremerhaven ein guter Test gewesen sein. Wobei die Norddeutschen schon traditionell kein einfacher Gegener für die Krefelder sind.

Das nächste Wochenende ist einer Teambuildingmaßnahme der Pinguine vorbehalten. Am ersten Wochende im September nehmen sie in Essen an einem weiteren Turnier teil. Erster Gegner sind dort die heimischen Moskitos aus der Oberliga.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Pinguins Bremerhaven 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bittner (Bick) – Buschmann, Adam; Ehrhoff, Riefers; Trinkberger, Gotz; Leitner, Söll – Kuhnekath, Weiß, Cerny; MacDonald, Matsumoto, Ruuttu; Niederberger, Kretschmann, Miller; Braun, Wagner, Niedenz.

Trainer: Boris Blank

Bremerhaven: Gudlevskis (Franzreb) – Grönlund, Eminger; Käible, Bruggisser; Kreutzer, Appendino; Preto – Urbas, Jeglic, Verlic; McKenzie, Vikingstad, Khaidarov; Jensen, Friesen, Virtanen; Maergaard Scheel, Wejse, Büsing.

Trainer: Thomas Popiesch

Statistik:

Tore: 0:1 (02:35) Weijse (Jensen), 0:2 (32:34) Verlic (Jeglic/Grönlund) PP5-4,

Strafminuten: Krefeld 10, Bremerhaven 10

Schiedsrichter: Engelmann/Schmidt

Zuschauer: 1.810

