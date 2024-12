Bremerhaven braucht gegen Genf ein kleines Wunder und eine viel bessere Abwehrleistung

Bonn. (PM MagentaSport) Rückenwind sieht anders aus: Nach der bitteren 6:7-Niederlage im Penaltyschießen gegen die Nürnberg Ice Tigers am 26. Spieltag der PENNY DEL,...

Bonn. (PM MagentaSport) Rückenwind sieht anders aus: Nach der bitteren 6:7-Niederlage im Penaltyschießen gegen die Nürnberg Ice Tigers am 26. Spieltag der PENNY DEL, bei der es „schwer war, die richtigen Worte zu finden“, steht für die Fischtown Pinguins Bremerhaven ein Highlight der Saison bevor: Am Dienstagabend empfängt Bremerhaven den Servette Genf (live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport) im Rückspiel des Viertelfinales der Champions Hockey League (CHL).

Die Ausgangslage für den Vize-Meister ist schwierig: in Genf gab´s ein 0:4 – mindestens 4 Tore Unterschied wären also nötig, um wenigstens eine Overtime zu erzwingen. Immerhin: Der Einzug ins Viertelfinale ist bereits der größte Erfolg in der Geschichte der Pinguins. Die Hoffnung auf ein Wunder lebt, wenn die Abwehrleistung stark verbessert wird.

Nachfolgend DEL-Stimmen plus Ausblick auf die CHL übersendet durch MagentaSport.

Nach dem CHL-Viertelfinal-Rückspiel Bremerhaven vs Genf am Dienstag, gibt´s am Mittwoch ab 19.15 Uhr schon wieder PENNY DEL mit dem Vorletzten iserlohn gegen Schwenningen und Wolfsburg gegen Spitzenreiter Ingolstadt. Alles live bei MagentaSport.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Nürnberg Ice Tigers 6:7 (SO)

Erstmals kassierten die Pinguine mehr als fünf Gegentreffer und wo Nürnberg ist, da ist Spektakel: Im Schnitt fallen knapp 7 Tore pro Partie, wenn die Ice Tigers beteiligt sind. Dieses Mal übertreffen die Teams in Bremerhaven diese Marke bereits nach 2 Dritteln. Zum 6. Mal in Serie geht es für die Nürnberger über die reguläre Spielzeit hinaus. Diesmal setzen sie sich im Penaltyschießen gegen die Pinguins durch. Zuvor machen vor allem die 3 Gegentore in Unterzahl den Ice Tigers zu schaffen. Für Bremerhaven ist es erst die 4. Heimniederlage der Saison.

Ross Mauermann, Torschütze und Rekordspieler der Fischtown Pinguins: „Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Wir haben gegen eine gute Mannschaft mit viel Energie gespielt. Sie sind immer wieder zurückgekommen. Das lief für uns nicht glücklich.“

Die DEL-Zahlenkönige der Woche: Härtester Schuss, beste Scorer und Torschützen

Evan Barratt (Nürnberg) ist mit 37 Punkten weiterhin der Topscorer der Liga, nach 2 Toren und 2 Vorlagen in Bremerhaven. Beste Torschützen mit je 15 Treffern sind Eisbär Ty Ronning und Schwenningens Zach Senyshyn. Scorer Wochenmeister ist Maximilian Kastner (München) – er sammelte in den 3 Spielen 7 Scorerpunkte (1 Tor plus 6 Vorlagen).

Cameron Brace (Frankfurt) ballert am härtesten! Sein zwischenzeitlicher Ausgleich in Köln erreichte eine Geschwindigkeit von 162,29 Kilometer/Stunde!

Charlie Gerard (Nürnberg) sprintet mit 36,94 Kilometer/Stunde in der vergangenen Woche am schnellsten.

Eishockey live bei MagentaSport

Dienstag, Viertelfinale CHL Rückspiel

ab 19.15 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Servette Genf

Mittwoch, 18.12.2024

PENNY DEL

ab 19.15 Uhr: Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings, Grizzlys Wolfsburg – ERC Ingolstadt

Donnerstag, 19.12.2024

ab 19.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Kölner Haie

Freitag, 20.12.2024

ab 19 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel: Eisbären Berlin – Löwen Frankfurt, Adler Mannheim – EHC Red Bull München, Pinguins Bremerhaven – Düsseldorfer EG, ERC Ingolstadt – Schwenninger Wild Wings, Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg, Straubing Tigers – Augsburger Panthers

