Bregenzerwald: Negativserie hÃ¤lt an

Dornbirn. (PM ECB) Auch gegen KHL Sisak kann der EC Bregenzerwald keine Punkte erspielen.

In der Mittwochspartie im Messestadion Dornbirn findet das Team rund um Kapitän Richard Schlögl kein Mittel um Torhüter Vilim Rosandic zu knacken und muss sich deshalb mit 0:6 geschlagen geben.

Beim Premierenspiel gegen Sisak hatte der EC Bregenzerwald wirklich die Hex am Stecken. Trotz dem Chancenplus von 34:27 Schüssen gab es im wahrsten Sinne des Wortes Null zu holen. Dafür trafen die Kroaten fast nach Belieben. Canic eröffnete den Torreigen in der dritten Spielminute. Smolec blieb noch an Torhüter Jami Pasanen hängen, sein Linienpartner staubte den Abpraller zum 0:1 ab. Glück bei den Wäldern dafür in der 10. Minute. Die Gäste mit der nächsten sehr guten Gelegenheit, verfehlten aber das komplett offene Gehäuse. Auf der Gegenseite scheitern im Anschluss Roberts Lipsbergs und Manuel Metzler, Idzan machte es dafür wenig später besser. Im Powerplay feuert der Kroate einen knallharten Schlagschuss ab, der den Weg ins Netz fand. (15.)

Im Mittelabschnitt kreierten die Wälder Hochkaräter am laufenden Band, doch keiner wollte an Rosandic vorbei. Spätestens als Philip Metzler und Julian Zwerger alleine auf das gegnerische Tor zuliefen, hätte der Anschlusstreffer fallen müssen. (26.) Die mangelnde Chancenverwertung wurde in der 39. Minute abgestraft. Aus dem Nichts heraus erzielte Dostalek das 3:0 aus Sicht der Gäste.

Trotz der nervenzehrenden Situation steckten die Eerme Schützlinge keine einzige Sekunde auf und wehrten sich gegen die drohende Niederlage. Doch statt des mittlerweile mehr als verdienten Ehrentreffers, musste man selbst weitere Gegentore in Kauf nehmen. In der 53. Minute traf Bronte per Backhand, Mikkolas Befreiungsschlag ging später in den verwaisten Kasten (58.) und Mirakovic machte 13 Sekunden vor Ablauf der Zeit das halbe Dutzend voll. „Momentan bezahlen wir für jeden noch so kleinen Fehler.“, analysierte ECB Headcoach die Partie. „Sisaks Torhüter hatte einen guten Tag, das Ergebnis spiegelt heute nicht das Spiel wider.“ Die kommenden Aufgaben werden um keines leichter. Am Samstag sind die Wälder bei den Zeller Eisbären zu Gast. Die Pinzgauer stehen in der laufenden Saison noch ohne Heimniederlage da.

