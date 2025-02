Bregenzerwald: LegionÃ¤rstausch vor der heiÃŸen Phase

Dornbirn. (PM ECB) Vor Beginn der Qualifikationsrunde ist der EC Bregenzerwald noch einmal am Transfermarkt tätig geworden und verpflichtet den 29-jährigen Verteidiger Jimi Kuronen.

Dafür beendet der Verein das Engagement mit Gustav Jansson.

Ab kommender Woche stehen in der Alps Hockey League sechs Spielrunden auf dem Programm, die darüber entscheiden, für welche beiden Teams es als Erstes in die Sommerpause geht und wer sich für die Pre-Playoffs qualifiziert. Für diese heiße Phase hat sich der EC Bregenzerwald mit Jimi Kuronen verstärkt und musste dafür das Engagement mit Gustav Jansson beenden. Der Schwede stieß im November des vergangenen Jahres zur Mannschaft von Märt Eerme dazu und verbuchte in 21 Einsätzen drei Tore und acht Assists. Jansson wurde in der vergangenen Woche über die Entscheidung der sportlichen Leitung informiert, trat dennoch die Reise zum Auswärtsspiel in Neumarkt mit an und stellte sich nochmals in den Dienst der Mannschaft. Keine Selbstverständlichkeit, die den Charakter des 26-jährigen Stürmers nochmals unterstreicht, weshalb die Trennung auch entsprechend schwerfällt. Der EC Bregenzerwald bedankt sich bei Gustav Jansson für seinen Einsatz und wünscht ihm auf diesem Wege noch einmal alles erdenklich Gute für die Zukunft.

Sein Nachfolger Jimi Kuronen ist in der Alps Hockey League kein Unbekannter. Zwei Spielzeiten lang stand er beim EC Die Adler Kitzbühel unter Vertrag, absolvierte 48 Spiele in denen er dem Tiroler Team 12 Tore und 31 Vorlagen beisteuerte. Zuvor spielte Kuronen für die finnischen Nachwuchsnationalteams von der U16 bis zur U20. In sechs Saisonen in der Mestis Liga brachte es Kuronen auf 276 Spiele, erzielte 28 Tore und 89 Assists. In Norwegen sammelte der 180 cm große und 90 kg schwere Verteidiger bei Frisk Asker CHL Erfahrung, ehe es ihn nach Österreich verschlug. Nach einer langwierigen Verletzung wurde sein Vertrag in Kitzbühel nicht mehr verlängert und er wechselte nach Rumänien. Nun soll der Finne mit seiner Erfahrung in der Verteidigung des EC Bregenzerwald für noch mehr Stabilität sorgen. Die Wälder Familie heißt Kuronen herzlich Willkommen. Tervetuloa Jimi.

