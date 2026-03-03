„Brauchen eine Top-Top Leistung“ – Iserlohn Roosters empfangen Red Bull MÃ¼nchen – Fischbuch und Wood zurÃ¼ck im Kader

Iserlohn. (MK) FÃ¼nf Spiele stehen fÃ¼r die Iserlohn Roosters in der DEL-Hauptrunde 25/26 noch auf dem Programm.

Guter Re-Start und das FÃ¼nkchen Hoffnung auf die Playoffs

Nach der Olympiapause gelangen dem Team von Headcoach Stefan Nyman zwei Siege. Am vergangenen Mittwoch in NÃ¼rnberg und gegen Augsburg am Sonntag. Am letzten Freitag verloren die SauerlÃ¤nder in Berlin. Ein klitzekleines FÃ¼nkchen Hoffnung besteht sogar noch trotz zehn Punkten RÃ¼ckstand auf eine Playoff-Teilnahme.

Um im Rennen um Platz zehn zu bleiben, muss nicht nur die Konkurrenz â€žmitspielenâ€œ, vielmehr mÃ¼ssen auch die Roosters ihre Spiele mÃ¶glichst gewinnen.

Die nÃ¤chsten Gelegenheiten stehen weiterhin eng getaktet am Mittwoch, Freitag und Sonntag an. ZunÃ¤chst erwarten die Iserlohner am Mittwoch den EHC Red Bull MÃ¼nchen. Mit einem Sieg am Freitag in Frankfurt kÃ¶nnen die Roosters Verfolger Frankfurt auf Distanz halten und am Sonntag steht dann das nÃ¤chste Heimspiel gegen Bremerhaven an.

Der Fokus der SauerlÃ¤nder liegt aber zuerst einmal auf dem Heimspiel gegen MÃ¼nchen.

Negative Bilanzen gegen Red Bulls, LÃ¶wen und Pinguins

Die Bilanz gegen MÃ¼nchen ist in dieser Saison mit zwei Niederlagen in der bayerischen Landeshauptstadt (3:1 / 6:0) und einem 3:1 Heimsieg im Hinspiel Ende November zumindest noch negativ

Besser schaut es gegen die LÃ¶wen Frankfurt auch nicht aus. Gegen die Hessen konnte lediglich das letzte Heimspiel am Seilersee mit 6:4 gewonnen werden.

Gegen Sonntagsgegner Bremerhaven ist man in dieser Saison sogar noch ganz ohne Sieg.

Fischbuch und Wood sind zurÃ¼ck, aber Eisenmenger fÃ¤llt aus

Personell kann Trainer Stefan Nyman wieder auf den entsperrten KapitÃ¤n Daniel Fischbuch setzen. Kyle Wood ist als glÃ¼cklicher Papa ebenfalls wieder im Team. Fehlen wird aber Maxi Eisenmenger, der sich verletzt hat. MÃ¶glicherweise fÃ¤llt er auch fÃ¼r den Rest der ohnehin nur noch kurzen Saison aus. Man mÃ¶chte bei ihm auch kein Risiko eingehen und geht davon aus ohne Operation die Verletzung auskurieren zu kÃ¶nnen.

Bei den Red Bulls wird auf jeden Fall Maxi Daubner fehlen.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier Ã¼ber den kommenden Gegner MÃ¼nchen





Tickets werden knapp

Das erste Bully ist am Mittwoch gegen MÃ¼nchen um 19:30 Uhr. Tickets sind noch verfÃ¼gbar. Das Spiel gegen Bremerhaven am Sonntag ist dagegen bereits ausverkauft. Am Freitag in Frankfurt erden die Iserlohner von zahlreichen Schlachtenbummlern unterstÃ¼tzt. So werden neben zahlreichen Privatfahrern auch mindestens fÃ¼nf Fanbusse in die Mainmetropole antreten.

Ein Gesichter des Iserlohner Eishockeys: Armin Busch beendet am Sonntag seine jahrzehntelange ehrenamtliche TÃ¤tigkeit

FÃ¼r die Fans der Iserlohn Roosters sind die beiden kommenden Heimspiele die letzten Gelegenheiten noch einmal Lose fÃ¼r die Tombola bei Armin Busch zu erwerben.

Armin Busch ist seit 47 Jahren (!) ehrenamtlich im Iserlohner Eishockey tÃ¤tig und beendet am kommenden Sonntag mit Ã¼ber 3.000 Spielen im Ehrenamt seine TÃ¤tigkeit.

In Iserlohn unterstÃ¼tzte er anfangs den Nachwuchs als Betreuer und Zeitnehmer beim ECD, dem Iserlohner EC und den Roosters. Bei den Heimspielen der Roosters ist er seit Jahrzehnten mehr als nur LosverkÃ¤ufer. Er ist Ansprechpartner fÃ¼r viele Fans, sowie Bindeglied zwischen AnhÃ¤ngern innerhalb der Iserlohner Eishockeyszene und auch eines der Gesichter der Roosters. Zuschauer, die regelmÃ¤ÃŸig die Heimspiele am Seilersee besuchen kennen Armin Busch. Menschen wie er unterstreichen, wie wichtig das Ehrenamt im Sport ist. Wenn die Profis ihr Herz im Spiel auf dem Eis lasen, dann gibt es auch viele Helferinnen und Helfer um ein Spiel herum, die mit viel Herzblut den ganzen Spielbetrieb unterstÃ¼tzen. Danke dafÃ¼r!

SelbstverstÃ¤ndlich wird Armin Busch auch in Zukunft der heimischen Eishockeyszene verbunden bleiben, dann aber nicht mehr an der Losbude neben dem Haupteingang.