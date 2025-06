Brandon Schultz verlässt die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Brandon Schultz wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Ice Dragons tragen und den Herforder Eishockey Verein nach einer Spielzeit verlassen.

Der 28jährige Stürmer zählte mit seinem hohen Tempo von Beginn an zu den auffälligsten Akteuren in der Oberliga Nord und kam insgesamt in 42 Spielen auf 54 Scorerpunkte bei 21 eigenen Treffern. Nach einer Verletzung zur Saisonmitte, biss er nach kurzer Regenerationszeit auf die Zähne und stellte sich schnell wieder in den Dienst der Mannschaft. Obwohl gegnerische Mannschaften nach einiger Zeit auf das spektakuläre Spiel des US-Amerikaners einstellten, war er nie komplett in den Griff zu bekommen und sorgte immer für Torgefahr. Da sich die Ice Dragons in einigen Positionen innerhalb des Kaders auch auf den Kontingentstellen umstrukturieren und Brandon Schultz sich zudem für weitere Aufgaben an anderen Eishockeystandorten interessant machte, trennen sich nun die Wege des HEV und Herfords ehemaliger Nummer 39.

Der Herforder Eishockey Verein wünscht Brandon Schultz auf seinem weiteren privaten und sportlichen Weg alles Gute und viel Erfolg.

