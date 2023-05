Brandon Maxwell ist wieder da: „Sind begeistert nÃ¤chste Saison nach Kassel zu kommen und die groÃŸartige AtmosphÃ¤re in der Halle mitzuerleben“

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies können den nächsten Neuzugang für die Saison 2023/2024 begrüßen: Auf der Torhüterposition verstärkt Brandon Maxwell das Rudel. Der...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies können den nächsten Neuzugang für die Saison 2023/2024 begrüßen: Auf der Torhüterposition verstärkt Brandon Maxwell das Rudel.

Der 32-jährige Goalie wurde in Winter Park, Florida geboren und besitzt neben der amerikanischen, auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Maxwell wuchs im kanadischen Ontario auf und hat dort auch das Eishockeyspielen gelernt, bevor er sich dem NTDP, der zentralen Talentschmiede des US-amerikanischen Verbands, anschloss. Für die amerikanische U18-Nationalmannschaft hat Brandon unter anderem an der WM teilgenommen und wurde 2009 an Platz 154 von der Colorado Avalanche gedraftet.

Nach einigen Jahren in der kanadischen Top-Juniorenliga OHL, entschied er sich zu einem Wechsel nach Europa. Seitdem hat Brandon in diversen europäischen Topligen das Tor gehütet. Sein Weg führte ihn über die Ukraine und Tschechien nach Österreich. Vom Villacher SV wechselte er 2020 in die DEL, wo er drei Spielzeiten als Starting-Goalie bei den Fischtown Pinguins spielte. Während der vergangenen Saison wechselte Brandon in die schwedische SHL zu den Malmö Redhawks.

Ein Karriere-Highlight dürfte sicherlich die Teilnahme bei den Olympischen Spielen mit Team USA 2018 in Pyeongchang gewesen sein.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Brandon ist ein sehr erfahrener und zielstrebiger Torwart mit einer starken Persönlichkeit, der uns auf unserem Weg zu unserem Ziel weiterhelfen wird. Wir freuen uns, ihn und seine Familie in Kassel begrüßen zu können.“

Brandon Maxwell: „Meine Familie und ich sind begeistert nächste Saison nach Kassel zu kommen und die großartige Atmosphäre in der Halle mitzuerleben. Wir freuen uns, euch alle demnächst in Kassel zu treffen.“

