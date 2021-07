Brandon Kozun fÃ¼r eine Saison bei den BiancoblÃ¹

Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, für die Saison 2021/2022 die Verpflichtung des kanadisch-amerikanischen Stürmers Brandon Kozun bekannt zu geben....

Brandon (173cm x 77kg), spielt als rechter Stürmer, wurde 2009 in der sechsten Runde von den Los Angeles Kings gedraftet und spielte vier Saisons lang für das Farmteam der Manchester Monarchs in der AHL (277 Spiele, 81 Tore und 106 Assists). Kozun gab in der Saison 2014/2015 für die Toronto Maple Leafs sein NHL-Debüt. Für die Kanadier absolvierte er insgesamt 20 Spiele und erzielte 2 Tore sowie 2 Assists.

In den letzten sechs Saisons spielte Brandon in der KHL. Beim HCAP trifft der 31-Jährige auf Peter Regin, mit dem er bereits in der Saison 2015/2016 ein Jahr bei den Helsinki Jokerit zusammenspielte. Dort erzielte er in 64 Spielen 55 Punkte (18 Tore und 37 Assists). Danach spielte Kozun bei Lokomotiv Yaroslavl, Metallurg Magnitogorsk und Dinamo Minsk. In der KHL kam der in Los Angeles geborene Spieler zu total 349 Einsätzen. Dabei erzielte er 104 Tore und gab 159 Assists.

Auf internationaler Ebene gewann Brandon bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang mit der kanadischen Nationalmannschaft die Bronzemedaille.