Brandon Alderson bringt offensive Power und jede Menge Erfahrung auf den Ritten

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben sich einen kanadischen Topspieler geangelt.

Brandon Alderson kommt aus der britischen Elite Ice Hockey League auf den Ritten. Der 33-Jährige hat in seiner langen Karriere schon Erfahrung in zahlreichen Topligen, unter anderem der American Hockey League, aber auch europäischen Erstligen gesammelt und wird im Rittner Angriff für dementsprechend viel Wirbel sorgen.

Alderson kommt mit einem vollgepackten Curriculum nach Klobenstein. Der am 22. Jänner 1992 in Oakville (Ontario/Kanada) geborene Angreifer kann unter anderem auf fünf Jahre in der American Hockey League, hinter der NHL die zweithöchste Spielklasse des nordamerikanischen Kontinents, blicken, in der er 146 Einsätze (33 Scorerpunkte) sammelte. Seine ersten Erfahrungen im Seniorhockey sammelte der mit 1,93 Metern Körpergröße und 88 Kilogramm Gewicht bestückte Flügelspieler in der Ontario Hockey League, wo er bis zu seinem Sprung über den Atlantik 273 Spiele und 161 Scorerpunkte zu Buche stehen hat.

Die Saison 2017/18 nahm Alderson dann bei den Heilbronner Falken in der DEL2, der zweithöchsten Liga Deutschlands, in Angriff. Prompt gelangen ihm 61 Scorerpunkte in 59 Spielen, ehe es für den Kanadier zum Villacher SV in die damalige EBEL ging, wo Alderson auch seine ersten Bekanntschaften mit Südtirol machte, als er gegen den HCB Südtirol auf dem Eis stand. Es folgten eine Saison beim slowakischen Erstligisten HK Ducla Trencin und beim tschechischen Erstligisten BK Mlada Boleslav (mit Leihen zurück zu Trencin und zum tschechischen Ligakonkurrenten HC Motor Ceske Budejovice) und dann zwei weitere Saisonen in Deutschland, zunächst beim EC Landshut in der DEL2, dann bei den Hannover Scorpions in der dritten deutschen Liga. 2023 ging es für Alderson dann auf die britische Insel in die EIHL. 2023/24 spielte er bei den Cardiff Devils, die letzte Saison bei Coventry Blaze. In all seinen Saisonen in Europa stach Alderson mit einer großartigen Punktausbeute heraus.



Das ist auch einer der Mitgründe, weshalb ihn die beiden Rittner Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisatz zu einem Rittner Bua machen wollten. „Wir freuen uns sehr, Brandon in unserem Kader willkommen zu heißen. Brandon ist ein großer, kräftiger Power Forward mit einem starken Schuss und einer teamorientierten Einstellung. Er hat auf verschiedenen Ebenen in Europa und Nordamerika konstant offensiv produziert und dabei seine Vielseitigkeit und Torgefahr unter Beweis gestellt“, beschreiben sie ihren Neuzugang und fügen hinzu: „Seine Erfahrung und Führungsqualität werden sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine eine wertvolle Bereicherung sein.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV