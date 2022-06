Brady Shaw kÃ¼nftig ein Hai!

Innsbruck. (PM Haie) Dem HC TIWAG Innsbruck ist es gelungen, für die kommende Saison Brady Shaw zu verpflichten. Der gebürtige Kanadier war in der...

Innsbruck. (PM Haie) Dem HC TIWAG Innsbruck ist es gelungen, für die kommende Saison Brady Shaw zu verpflichten.

Der gebürtige Kanadier war in der abgelaufenen Spielzeit eine tragende Säule bei ICE Hockey League Finalist Fehervar.

Brady Shaw ist 29 Jahre alt und wurde in Ottawa in Kanada geboren. Er besitzt auch die US-Amerikanische Staatsbürgerschaft. Nach mehreren Jahren in Nordamerikanischen Ligen (u.a. AHL, ECHL) nahm der Stürmer 2020 sein erstes Europa-Engagement bei Esbjerg in Dänemark an. Dort verbuchte Shaw 82 Punkte in 60 Spielen. Im Vorjahr folgte der Wechsel in die win2day ICE Hockey League zu Fehervar. Auch hier konnte Brady Shaw, vor Allem in den Playoffs, seine Klasse und Scorerqualitäten unter Beweis stellen.

Brady Shaw: „Schon als ich letzte Saison mit Fehervar in Innsbruck gespielt habe wusste ich, dass ich hier unbedingt spielen will. Ich freue mich riesig auf die Stadt, das Team, die stolzen Fans, und will dem Team helfen, Spiele zu gewinnen.“

HC TIWAG Innsbruck Head Coach Mitch O’Keefe: „Brady ist ein hochtalentierter Mann mit einem ausgewogenen, abgerundeten Spiel. In der zweiten Hälfte der letzten Saison hat er sein Spiel in der Liga gefunden, und großen Anteil am Erfolg von Fehervar. Er ist immer da, wenn große, wichtige Spiele kommen. Er kennt jetzt die Liga, und wird für uns ein wichtiger Faktor werden, um erfolgreich zu sein.“

Haie-Sportsmanager Max Steinacher: „Dass Spieler wie Brady nach Innsbruck kommen zeigt, dass in dem Verein in den letzten Jahren viel richtig gemacht wird. Es ist eine Auszeichnung. Wie gut Brady spielen kann, und wie torgefährlich er ist, haben die letzten Playoffs gezeigt. Wir freuen uns auf ihn und deine offensiven Fähigkeiten.“