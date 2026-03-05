Brady Shaw kehrt zurück zu den Haien

Innsbruck. (PM Haie) Brady Shaw wird wieder für den HC TIWAG Innsbruck – Die Haie spielen.

Der Verein und der 33-jährige Kanadier einigten sich auf eine Rückkehr nach Tirol. Brady Shaw war bereits in den Saisonen 22/23 und 23/24 bei den Haien engagiert. Im ersten Jahr feierte Brady mit dem HCI große Erfolge. Mit Rang drei im Grunddurchgang qualifizierte man sich für die Champions Hockey League, Shaw selbst wurde zum MVP der win2day ICE Hockey League gewählt. Im Jahr darauf kam nach Erfolgen in der CHL das abrupte Ende. Nach internen Zwischenfällen trennten sich der HCI und Shaw. Jetzt nimmt der Kanadier seinen zweiten Anlauf in Innsbruck.

Ein herzliches „Welcome Back“ der gesamten Organisation des HC TIWAG Innsbruck – Die Haie.

HCI General Manager Günther Hanschitz: „Ein Spieler der Klasse eines Brady Shaw hilft jeder Mannschaft, dennoch haben wir die Entscheidung zur Wiederverpflichtung nicht aus der Hüfte geschossen. Ihr ging ein langer Prozess mit vielen Gesprächen intern sowie mit Brady voraus. Wir wissen, was er als Spieler kann und hoffen, dass wir mit ihm an alte gemeinsame Erfolge anschließen können.“

Brady Shaw: „Meine Frau und ich freuen uns riesig, wieder Teil der Haie-Familie zu sein. Ich möchte mich bei Günther Hanschitz, Markus Knoll und dem gesamten Vorstand für das Vertrauen bedanken. Mein Dank gilt auch Florian Pedevilla, der sich in den letzten zwei Jahren immer wieder gemeldet und den Dialog aufrechterhalten hat. Vielen Dank auch an Ryan Kinasewich. Die Gespräche und der Plan der Trainer haben mir die Entscheidung leicht gemacht.

An die Fans: Innsbruck ist dank euch ein ganz besonderer Ort für mich. Ich kann es kaum erwarten, alles für euch auf dem Eis zu geben. Ich glaube fest an die Zukunft dieses Vereins und freue mich darauf, mit anzupacken und uns wieder an die Spitze zu bringen.“