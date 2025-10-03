Bradford an allen DEG-Toren beteiligt! Düsseldorfer EG stoppt die wilde Fahrt der Kassel Huskies

Düsseldorf. (MR) Zum ersten Pflichtspiel seit 15 ½ Jahren, als beide Teams noch zusammen in der DEL spielten, begrüßte die DEG die Kassel Huskies im PSD BANK Dome.

Die punktverlustfrei in diese Saison gestarteten Nordhessen kamen in einem furiosen dritten Abschnitt 4:2 unter die Räder.

Die Gäste starteten druckvoll ins Spiel und kamen zu ersten Chancen (Turgeon, Schütz, Wilde), die allesamt abgewehrt werden konnten. Ab der 7. Spielminute schwächten sich die Huskies durch mehrere Strafen kurz nach einander. Das DEG-Powerplay wurde druckvoller, doch auch hier sprang noch kein Treffer heraus. Besonders auffällig im Startabschnitt Hirano und Linden. In den Schlußminuten von Drittel eins musste Lunemann nochmals sein ganzes Können aufbieten, dass es torlos unentschieden in die Pause ging. Auch im mittleren Abschnitt sollte nicht viel passieren, wobei die Schlittenhunde die abgeklärtere Mannschaft waren, deren Puckhandling ausgefeilter schien. Ein Treffer wollte aber noch immer nicht fallen.

Dann kam der Ketchupflascheneffekt

Zu Beginn des Schlussabschnittes geriet Kassel erneut in Unterzahl – die Scheibe lief gut, doch nach wie vor ohne Torerfolg. Doch kaum waren die Gäste wieder mit fünf Feldspielern, trug Hirano das Spielgerät erneut ins Angriffsdrittel, und Lessio vollendete zum umjubelten ersten Treffer des Abends (45,). Die DEG-Fans wachten wieder auf. Jetzt ging es etwas zügiger und zielgerichter hin und her mit Chancen hüben wie drüben. Getroffen hat dann Bradford für die DEG (50.). Eine Strafe gegen Düsseldorf brachte die Nordhessen nochmals in sehr gute Position. Doch als Kukuk von der Strafbank kam, erhielt er direkt den Puck und zog ins Angriffsdrittel. Erneut konnte Bradford vollstrecken: 3:0 nach knapp 53 Minuten! Die Huskies drückten, Lunemann gab alles, doch gegen den Nachschuss von Schütz war er machtlos (55.). Früh zogen die Gäste den Goalie, und Kassel versuchte mit diesem Quasi-Powerplay, das Momentum mitzunehmen. Es wurde geblockt und weggestochen, doch es dauerte, bis das Spielgerät endlich die Düsseldorfer Verteidigungszone verlassen hatte. Niederberger an der Mittellinie zog ab und traf zum EmptyNetter (57.). Die Gäste schienen die Lust nach vorne verloren zu haben, aber das kann auch trügerisch sein, denn jetzt liefen noch ein paar Einzelaktionen und Nadelstiche. Einer stach noch einmal zu (Bartuli, 30 Sekunden vor der finalen Sirene), doch das blieb dann Ergebniskosmetik, und die DEG konnte die Huskies mit 4:2 besiegen und den ersten Heimsieg einfahren.

Es spielten:

DEG – 27 Niklas Lunemann – 5 Nick Geitner, 6 Kevin Maginot – 17 Leon Niederberger, 18 Michael Clarke, 96 Simon Thiel; 21 Emil Quaas, 63 Maximilian Faber – 9 Lucas Lessio, 71 Ture Linden, 91 Yushiro Hirano; 58 Max Balinson, 26 Moritz Kukuk – 78 Kevin Orendorz, 22 Erik Bradford, 56 Kevin Noren; 53 Reed Stark, 37 Lenny Boos, 32 Joel Hofmann

ECK – 33 Philipp Maurer – 47 Andrew Bodnarchuk, 55 Tim Bender – 17 Tyler Benson, 65 Wilde, Garlent, 18 Laurin Braun; 89 Hans Detsch, 4 Bode Wilde – 71 Tristan Keck, 44 Mitchell Hoelscher, 66 Darren Mieszkowski; 97 Simon Schütz, 28 Ben Stadler – 11 Jake Weidner, 91 Dominic Turgeon, 26 Yannik Valenti; 34 Clemens Sager – 24 Alec Ahlroth, 12 Maciej Rutkowski, 27 Michael Bartuli

Die Tore erzielten:

1:0 (44:46) Lessio (Hirano, Bradford)

2:0 (49:36) Bradford (Faber, Orendorz)

3:0 (52:37) Bradford (Kukuk)

3:1 (54:53) Schütz (Wilde, Benson)

4:1 (56:58) Niederberger (Bradford) EN

4:2 (59:28) Bartuli (Mieszkowski)

Schiedsrichter: 10 Seedo Janssen, 37 Jeroen Klijberg (92 Jan Lamberger, 91 Frederic van Himbeeck)

Strafen: DEG – 6 Min; ECK – 10 Min.

Zuschauer: 7618

Düsseldorfer EG – Kassel Huskies (03.10.2025)

