Brad McClure geht mit den Foxes in seine fünfte Saison auf Torejagd

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass mit dem kanadischen Stürmer Brad McClure eine Einigung über die Vertragsverlängerung für die Saison 2026/27 erzielt wurde.

Mit der Nummer 19, der damit in seine fünfte aufeinanderfolgende Saison in Weiß-Rot geht, sichern sich die Foxes einen der herausragendsten Akteure der vergangenen Spielzeit: Mit 31 Toren in 43 absolvierten Spielen stellte McClure den Rekord für die meisten Treffer in einer Regular Season seit dem Einstieg der Foxes in die ICEHL auf und wurde zudem bester Torschütze der gesamten Liga. Insgesamt gelangen ihm neun „Multi-Goal-Games“, darunter acht Doppelpacks und ein Hattrick. Diese Leistungen brachten ihm gleich dreimal die Auszeichnung zum MVP des Monats durch die Fans ein, außerdem gewann er den von HCBfans vergebenen Kampfgeist-Preis „Gino Pasqualotto“. Der letzte Spieler, der in der Regular Season die Marke von 30 Toren übertroffen hatte, war Kenny Corupe mit 35 Treffern in 50 Spielen in der Serie-A-Saison 2008/09.

McClure kam im Sommer 2022 nach Bozen und hat für die Foxes bereits 240 Spiele in Meisterschaft und Champions Hockey League bestritten. Dabei sammelte er insgesamt 158 Punkte (87 Tore und 71 Assists). „Für mich gab es nie Zweifel daran, nach Bozen zurückzukehren. Diese Stadt, dieses Team und diese Organisation sind im Laufe der Jahre zu meinem Zuhause geworden, und ich bin dankbar für die Möglichkeit, diesen Weg fortzusetzen“, erklärt der Stürmer. „Dieses Trikot zu tragen bedeutet mir sehr viel, und ich freue mich darauf, der Mannschaft dabei zu helfen, weiter zu wachsen und dorthin zurückzukehren, wo wir unserer Meinung nach hingehören. Die vergangene Saison ist nicht so zu Ende gegangen, wie wir es uns gewünscht hätten, aber wir können daraus lernen. Ich bin überzeugt, dass die Gruppe, die wir gerade aufbauen, motiviert, hungrig und bereit sein wird, alles zu geben. Das Niveau der Liga steigt jedes Jahr, und mit 14 Teams in der kommenden Saison, inklusive eines neuen Derbys gegen Mailand, wird die Herausforderung noch größer. Genau das macht sie aber noch spannender. Ich kann es kaum erwarten, wieder aufs Eis zurückzukehren, unsere Fans wiederzusehen und gemeinsam zu kämpfen.“

Die Karriere

Brad McClure wurde am 13. August 1993 geboren und machte erstmals während seiner College-Karriere an der Minnesota State University auf sich aufmerksam, wo er vier Spielzeiten absolvierte und zum Kapitän der Mannschaft wurde. 2018 wechselte er in die Organisation der Texas Stars in der AHL, wo er in den folgenden beiden Saisonen insgesamt 79 Spiele bestritt und 24 Punkte erzielte (14 Tore und 10 Assists). Hinzu kamen 51 Einsätze und 45 Punkte (22 Tore und 23 Assists) in der ECHL im Trikot der Idaho Steelheads. In der Saison 2020/21, die er in der East Coast Hockey League bei den Florida Everblades begann, wechselte er nach Europa und fand dort seine neue sportliche Heimat. Er schloss sich Augsburg in der DEL an, überzeugte dort und verdiente sich einen Vertrag für die darauffolgende Saison: In 66 Spielen für die Panther kam er auf 45 Punkte, bestehend aus 19 Toren und 26 Assists. Im Juli 2022 folgte schließlich der Wechsel nach Bozen.

Weitere Informationen zu Brad McClure: https://www.eliteprospects.com/player/75849/brad-mcclure

Fotos (HCB/Vanna Antonello): https://drive.google.com/drive/folders/1CFhnlvwF8mVui3RajBm3kXHtzamPlcsA?usp=sharing