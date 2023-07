Bozen wird auf der Suche nach einem robusten Verteidiger bei den Löwen Frankfurt fündig

Bozen. (PM HCB) Für ihn ist eine Rückkehr in die Ice Hockey League, nachdem er in der Saison 2021/22 im Trikot der Dornbirn Bulldogs...

Bozen. (PM HCB) Für ihn ist eine Rückkehr in die Ice Hockey League, nachdem er in der Saison 2021/22 im Trikot der Dornbirn Bulldogs gespielt hat, in der letzten Spielzeit hingegen war Davis Vandane in der DEL bei Frankfurt im Einsatz.

Der 31-jährige, gebürtig aus Yorkton (Saskatchewan), ist ein körperlich robuster Verteidiger (193 cm x 91 kg), mit einer guten Übersicht im Spielaufbau und im Besitz eines harten Schusses, hat er doch in den vergangenen Saisonen immer mehr als 10 Treffer erzielt.

Nach dem üblichen Karrierestart in den Jugendmannschaften debütierte Vandane 2015 in der ECHL im Trikot der Greenville Swamp Rabbits. Bis 2018 war in mehreren Mannschaften in der East Coast tätig und erzielte in 175 Einsätzen insgesamt 70 Punkte (19+51). Im Jahr 2018 übersiedelte er erstmals nach Europa, und zwar in die Slowakei zu Zvolen, wo er in der Regular Season der beste Verteidiger seiner Mannschaft und der drittbeste der gesamten Meisterschaft mit 10 Treffern und 31 Assist war. Im Jahr darauf verlieb er in der slowakischen Meisterschaft, diesmal im Trikot der DVTK Jegesmedvék aus Ungarn und sammelte 13 Tore und 21 Assist. 2020 war er in Dänemark bei der Esbjerg Energy unter Vertrag und war abermals der beste Defensivmann seines Teams mit 51 Punkten (12+39) zwischen Regular Season und Playoff und zweitbester der Meisterschaft. Wieder ein Jahr später debütierte er in der ICE Hockey League: in Dornbirn erzielte er 31 Punkte (10+21) in 46 Spielen, bevor er im Saisonfinale zu den Frankfurter Löwen übersiedelte, wo er in den Playoff mit 3 Treffern und 12 Assist maßgeblich am Gewinn der DEL2 Meisterschaft und daher am Aufstieg seines Teams in die höchste deutsche Liga beteiligt war. Für Frankfurt war es ein historisches Ereignis, nachdem die Löwen seit 2010, es war das Jahr der Neugründung des Vereins mit der Teilnahme an der vierten deutschen Liga, nicht mehr an der DEL teilgenommen haben. Vandane wurde in der Saison darauf wiederbestätigt und hinterließ auch in der DEL mit 27 Punkten (7+20, wieder bester Verteidiger seiner Mannschaft), mit einem Plus/Minus Verhältnis von +11 und nur 6 Strafminuten seine Handschrift. Heute beginnt sein neues Abenteuer in der Talferstadt.

„Ich freue mich, Teil dieser Mannschaft zu sein”, so Vandane, „denn ich weiß, dass der HCB ein Verein mit einer siegreichen Mentalität ist, mit dem Ziel, immer die Meisterschaft zu gewinnen. Daher warte ich schon hart auf den Beginn der Saison, damit ich meinen Beitrag geben kann, um den Pokal nach Bozen zu holen. Mir wurde nur Positives nicht nur über die Organisation, sondern auch über die Stadt und die Umgebung berichtet. Aus sportlicher Sicht ist die Teilnahme an der Champions Hockey League interessant, wo wir uns mit einigen der besten europäischen Mannschaften messen können“.

787 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten