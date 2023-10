Bozen weiter auf der ErfolgsstraÃŸe â€“ 4:1 Sieg in der Steffl Arena

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Der Erfolgsrun des HCB Südtirol Alperia fand auch in der österreichischen Hauptstadt mit einem 4:1 Sieg gegen die spusu...

Bozen. (PM HCB) Der Erfolgsrun des HCB Südtirol Alperia fand auch in der österreichischen Hauptstadt mit einem 4:1 Sieg gegen die spusu Vienna Capitals seine Fortsetzung, es war bereits der vierte Erfolg in Serie.

Nach einem starken ersten Abschnitt mit mehreren vergebenen Torchancen und nur einem Treffer von Miglioranzi gelang Vienna im Mitteldrittel der Ausgleich, im Schlussabschnitt sorgten Sikura, McClure und Halmo für den verdienten 4:1 Erfolg der Talferstädter. Frank & Co. verbleiben zwar auf Tabellenplatz neun, der Abstand zu den davorliegenden Teams hat sich jedoch weiter verringert.

Das Match. Bozen in derselben Aufstellung wie im siegreichen Spiel gegen Fehervar, also ohne Lessio (Turnover) und Felicetti (Fassa), im Tor weiterhin Svedberg.

Das Stardrittel in der Steffl Arena war bis auf drei Episoden zu Beginn durch Böhm und gegen Ende durch Hartl und Twarynski, die Svedberg souverän entschärfte, ein einziger Monolog der Weißroten. Aus einer Menge von Torchancen (Schussverhältnis 19:8) gelang den Gästen nur ein Treffer durch einen Blueliner von Miglioranzi, dem Spielverlauf entsprechend hätten die Foxes nach den ersten zwanzig Minuten gut und gerne mit mehreren Toren führen müssen. McClure aus dem hohen Slot, Halmo allein vor Steen, Frigo mit einem Backhander, Mantenuto aus dem Slot und Gazley mit einer feinen technischen Einlage, er traf nur die Stange, vergaben die besten Möglichkeiten.

Zu Beginn des zweiten Abschnittes zielte Mantenuto aus zentraler Position genau auf Steen, auf der Gegenseite lenkte Svedberg einen scharfen Schuss von Weinger zur Seite ab. Nach sechs Minuten ließen die Capitals bei einem Powerplay die Scheibe gut zirkulieren, bis Ticar mit einem Schuss aus dem Bullykreis die Stange traf, beim Abpraller reagierte Cheek am schnellsten und staubte ab. Entgegen dem Spielverlauf waren die Hausherren zum Ausgleich gekommen. Dann erspielten sich die Talferstädter wieder einige gute Tormöglichkeiten: Thomas vergab allein vor dem Wiener Kasten, ein McClure Schuss aus dem Bullykreis wurde von Steen, der sich auch Rebound von Valentine schnappte, abgelenkt, Miceli und Mantenuto scheiterten ebenfalls am Wiener Torhüter, dazwischen musste sich auch Svedberg bei einem wuchtigen Blueliner auszeichnen.

Foxes in Überzahl zu Beginn des Schlussabschnitt und fast hätte Kainz bei einem Konter Vienna in Führung gebracht, Svedberg hatte was dagegen. Nach vier Minuten gingen die Gäste verdient in Führung: Vorbereiter war Teves mit einem sehenswerten Slalom ausgehend von der blauen Linie, er umkurvte das Wiener Gehäuse und legte passgenau für Sikura im Slot auf, der ansatzlos einnetzte. Die Linienrichter überprüften nochmals die Aktion auf eine eventuelle Abseitsstellung, der Treffer wurde bestätigt. Die Hausherren reagierten prompt und Svedberg musste wurde zweimal in Folge entscheidend eingreifen. In Folge hatten Thomas und Frank, beide bei einem Konter, die weißrote Führung auf dem Schläger, dann drohte das Match für die Gäste zu kippen, denn Halmo holte sich acht Minuten vor dem Schlusspfiff eine 2+2 Strafe ab. Und gerade diese sollte für den weißroten Erfolg entscheidend sein: zuerst entwischte Mantenuto im Konter und brachte die Scheibe nicht an Steen vorbei, kurz darauf machte es McClure besser, zündete den Turbo, ließ einen Verteidiger elegant aussteigen und schloss in die Kreuzecke ab. Wallner vergab eine 100%-ige für Vienna, dann setzten die Gäste mit einem herrlich herausgespielten Treffer dem Match das Sahnehäubchen auf: fliegende Kombination Halmo-Gazley-Halmo und letzterer verwandelte mit einer Direktabnahme.

Am Mittwoch, 1. November, mit Spielbeginn um 17:30 Uhr spielen Frank & Co. abermals fern der Heimat: in der Heidi-Horten-Arena bittet der EC KAC zum Tanz.

spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia 1:4 (0:1 – 1:0 – 0:3)

Die Tore: 03:28 Enrico Miglioranzi (0:1) – 26:44 PP1 Trevor Cheek (1:1) – 44:03 Tyler Sikura (1:2) – 54:05 SH1 Brad McClure (1:3) – 56:17 Mike Halmo (1:4)

Schiedsrichter: Sternat/Zrnic – Konc/Zgonc

PIM: 6:10

Torschüsse: 27:40

Zuschauer: 3150

