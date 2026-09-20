Bozen vollendet das perfekte Eröffnungswochenende – Salzburg mit 6:3 besiegt

Bozen. (PM HCB) Das perfekte Wochenende für den HCB Südtirol Alperia, der mit sechs Punkten in die ICE Hockey League startet.

Nach dem Sieg gegen Wien am Freitagabend legen die Foxes im Back-to-back in der Sparkasse Arena nach und bezwingen auch den EC Red Bull Salzburg mit 6:3. Die Partie wurde im Mittelabschnitt entschieden, als die Foxes vier Tore erzielten und das Spiel komplett drehten. Erneut traf auch der junge Remolato, der damit in zwei Spielen bereits sein drittes Tor erzielte.

Vor dem Spiel gab es den emotionalsten Moment des Abends: Im Rahmen einer Zeremonie wurden unter dem Dach des Palaonda die Trikots von Rolly Benvenuti (#8), Hubert Gasser (#19), Robert Oberrauch (#4) und Martin Pavlu (#25) aufgehängt. Anwesend waren die Südtiroler Vertreter aus Politik und Verwaltung – vom Landeshauptmann-Stellvertreter Marco Galateo über Landesrat Luis Walcher und den Bozner Bürgermeister Claudio Corrarati bis hin zu den Legenden Ron Chipperfield und Lucio Topatigh. Auch von den weiß-roten Fanvereinigungen Nene Michi und HCBfans erhielten die ehemaligen Spieler eine Auszeichnung. Ein Moment, der für immer in die Geschichte des HC Bozen eingehen wird.

Der Spielverlauf: Trainer Karhula setzt auf dieselbe Aufstellung wie am Freitag gegen Wien.

Bozen legt einen Blitzstart hin und geht bereits nach 66 Sekunden in Führung: Gazley bedient Ratcliffe, der vor dem Tor völlig frei steht und Kickert zwischen den Beinen bezwingt. Die Antwort der Red Bulls lässt allerdings nicht lange auf sich warten. Die Foxes befinden sich im Powerplay, lassen aber Poisson zweimal zum Schuss kommen. Der zweite Versuch sitzt und bringt den Ausgleich gegen Domingue. Danach wird die Partie zunehmend nervös, und auf beiden Seiten hagelt es Strafen. Viele Unterbrechungen und nur wenige Torchancen sind die Folge. Die Rot-Weißen tun sich schwer, ihr Spiel aufzuziehen, und in der 16. Minute geht Salzburg verdient in Führung: Im Powerplay kombinieren Brooks und Huber sehenswert, bevor Nienhuis, der am zweiten Pfosten lauert, zum 2:1 einschießt.

Im zweiten Drittel braucht es einen anderen HC Bozen – und tatsächlich treten die Hausherren nun deutlich offensiver auf. In der 22. Minute findet Schneider im Powerplay mit einem perfekten Zuspiel Gazley, der die Scheibe hoch ins Tor hebt und den Ausgleich erzielt. Das Spiel bleibt ausgeglichen, und der HCB muss sich auf einen glänzend aufgelegten Domingue verlassen. Der kanadische Torhüter rettet zunächst mit einer starken Parade bei einem Alleingang von Thomas Raffl und anschließend erneut gegen Gesson, der nach einem weiteren Konter zum Abschluss kommt. Vor dem Tor von Kickert zeigen sich die Weiß-Roten dagegen äußerst effizient. In der 29. Minute vollendet McClure aus kurzer Distanz eine längere Druckphase vor dem Salzburger Tor. Nachdem Bozen ein Powerplay der Gäste überstanden hat, schlagen die Foxes selbst in Überzahl zu: In der 34. Minute erkennt Gazley den Laufweg von Elson, der aus kurzer Distanz sicher zum 4:2 trifft. Nur etwas mehr als eine Minute später ist erneut Remolato an der Reihe. Der 21-jährige Bozner, der bereits beim Doppelpack gegen Wien getroffen hatte, findet erneut den Weg ins Tor. Nach einem großartigen Pass von Misley läuft er allein auf das Tor zu und bezwingt Kickert mit einem Rückhandschuss. 5:2 nach zwei Dritteln, und die 3.100 Zuschauer in der Sparkasse Arena belohnen die starke Leistung der Weiß-Roten mit großem Applaus.

Im Schlussdrittel kontrolliert Bozen das Geschehen und geht nur wenig Risiko ein. Nach einem Powerplay versucht Salzburg jedoch, die Partie noch einmal spannend zu machen: In der 49. Minute findet der Schuss von Kalynuk seinen Weg durch den Verkehr vor dem Tor und schlägt im Kreuzeck ein. Die Red Bulls schaffen es jedoch nicht, noch einmal entscheidend zuzulegen. Die Foxes geraten nicht mehr ernsthaft unter Druck und erzielen kurz vor Schluss noch einen Empty-Net-Treffer durch Elson zum 6:3-Endstand.

Der HC Bozen ist am Mittwoch um 18:30 Uhr wieder im Einsatz. Auswärts geht es gegen die Graz99ers. Das Duell gegen den amtierenden Meister wird live auf DAZN übertragen.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 6 – 3 [1-2; 4-0; 1-1]

Tore: 01:06 Isaac Ratcliffe (1-0); 05:22 Nicholas Poisson SH1 (1-1); 15:13 Nash Nienhuis PP1 (1-2); 21:52 Dustin Gazley PP1 (2-2); 28:20 Brad McClure (3-2); 33:44 Turner Elson PP1 (4-2); 35:13 Nicolò Remolato (5-2); 48:55 Wyatt Kalynuk PP1 (5-3); 56:46 Turner Elson EN (6-3)

Torschüsse: 26-35

Strafminuten: 14-16

Schiedsrichter: Huber, Ofner / Pardatscher, Zacherl

Zuschauer: 3.101

671 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht