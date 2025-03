Bozen verliert in der Overtime in Villach â€“ Serie ausgeglichen

Bozen. (PM HCB) Die Viertelfinalserie zwischen EC iDM Wärmepumpen VSV und HCB Südtirol Alperia ist wieder ausgeglichen

In der Stadthalle unterliegen die Foxes in der Overtime mit 3:4 durch ein Tor von Alexander Rauchenwald, der einen Hattrick erzielte. Bozen konnte zunächst ein 0:2 und später ein 2:3 aufholen, doch in der Overtime wurden zwei Tore (eins von Frigo, eins von Lanzinger) annulliert, bevor die Entscheidung fiel.

Am Freitag um 19:45 Uhr geht es mit Spiel 3 in der Sparkasse Arena weiter: Tickets sind bereits online erhältlich, der Vorverkauf findet am Mittwoch und Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr im Büro statt, sowie am Freitag von 13:00 bis 14:30 Uhr und ab 17:45 Uhr an den Kassen.

Der Spielverlauf: Trainer Glen Hanlon setzt auf das gleiche Lineup wie in Spiel 1. Miglioranzi und Marchetti sind als Turnover-Spieler nicht im Kader, ebenso fehlt der verletzte Frank.

Villach startet furios und setzt die Weiß-Roten sofort unter Druck, obwohl DiGiacinto früh eine gute Chance bekommt. Richter trifft das Lattenkreuz, und beim ersten Powerplay des VSV verteidigt Bozen gut, sodass McClure sogar eine gefährliche Chance auf der Gegenseite hat. Doch wenig später nutzt der VSV ein weiteres Überzahlspiel: In der 7. Minute trifft Hancock mit einem abgefälschten Schuss durch Valentine zum 1:0. Nur 19 Sekunden später erhöht Villach: Richter spielt auf Rauchenwald, der den Puck unhaltbar für Harvey ins Tor lenkt. Bozen tut sich schwer, ins Spiel zu kommen, und kassiert weitere gefährliche Angriffe. Erst eine schöne Kombination von Christoffer und Gazley sorgt für Gefahr, doch Villachs Torhüter Cannata verhindert den Anschluss. Kurz vor Drittelende hat der VSV erneut ein Powerplay, kann dieses Mal aber nicht zuschlagen.

Im zweiten Drittel wird das Tempo zunächst niedriger. Die Foxes vergeben ihr erstes Powerplay, während Villach defensiv sicher steht. Doch in der 28. Minute gelingt Bozen der Anschlusstreffer: Salinitri setzt sich auf der linken Seite durch und trifft ins Kreuzeck zum 1:2. Bozen bleibt dran und gleicht nur drei Minuten später aus: Bradley passt auf Valentine, der Seed in Szene setzt – 2:2. Die Partie wird nun hektischer, mit Chancen auf beiden Seiten. Wallenta trifft die Latte, und Di Perna prüft Cannata bei einem schnellen Vorstoß. In der 36. Minute geht der VSV erneut in Führung: Coatta spielt in den Slot auf Rauchenwald, der per Direktabnahme zum 3:2 trifft. Bozen kann im Powerplay nicht ausgleichen und muss sogar eine Großchance von Coatta überstehen, die Harvey mit einer spektakulären Rettungstat verhindert.

Im dritten Drittel bleibt es spannend. Harvey verhindert erneut ein Tor, als er einen bereits abgefälschten Schuss auf der Linie rettet. Doch Villach kann das hohe Anfangstempo nicht halten, und Bozen übernimmt das Spielgeschehen. In der 53. Minute gelingt der Ausgleich: Gazley bedient Helewka, der mit einem präzisen Schuss ins obere Eck zum 3:3 trifft. Bozen drängt auf die Entscheidung, kann aber ein Powerplay nicht nutzen. Helewka vergibt zudem freistehend vor Cannata die große Chance zum Sieg. Es geht in die Overtime.

Dort hat Bozen zunächst die große Möglichkeit: Frigo trifft nach einem Dribbling, doch die Schiedsrichter geben das Tor wegen Torhüterbehinderung nicht. Auch Lanzinger erzielt später ein vermeintliches Tor für den VSV, das jedoch wegen eines hohen Stocks annulliert wird. Die Foxes wirken nun müde, und obwohl sie durch Valentine eine weitere Möglichkeit haben, kommt Villach wieder besser ins Spiel. Dann fällt die Entscheidung in der 77. Minute: Rauchenwald zieht aus der Distanz ab, und Harveys Fanghand kann den Puck nicht sichern – die Scheibe rutscht ins Tor. Damit gewinnt Villach Spiel 2.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 4 – 3 OT [2-0; 1-2; 0-1; 1-0] – Serie: 1-1

Tore: 06:57 Kevin Hancock PP1 (1-0); 07:16 Alexander Rauchenwald (2-0); 27:52 Anthony Salinitri (2-1); 30:53 Jason Seed (2-2); 35:15 Alexander Rauchenwald (3-2); 52:10 Adam Helewka (3-3); 76:42 Alexander Rauchenwald (4-3)

Torschüsse: 38-48

Strafminuten: 10-8

Schiedsrichter: Huber, Nikolic M. / Bärnthaler, Puff

Zuschauer: 3.312

