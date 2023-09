Bozen verliert Heimspiel gegen Olimpija mit 1:0

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Nach dem Lichtblick von Asiago setzte es für den HCB Südtirol Alperia im Heimspiel gegen HK SZ Olimpija eine...

Bozen. (PM HCB) Nach dem Lichtblick von Asiago setzte es für den HCB Südtirol Alperia im Heimspiel gegen HK SZ Olimpija eine weitere Niederlage ab.

Obwohl die Hausherren doppelt so viele Schüsse auf das von einem hervorragenden Horak gehütete Tor abfeuerten, reichte es nicht zu einem Torerfolg. So war der Treffer von Simsic im ersten Drittel spielentscheidend für den 1:0 Sieg der Gäste.

Frank & Co. haben am Freitag, 29. September, die Chance auf Wiedergutmachung, wenn in der Sparkasse Arena das Derby gegen den HC Pustertal ausgetragen wird. Achtung: Spielbeginn ist um 20:30 Uhr.

Das Match. Coach Armani meldete alle Mann an Bord, änderte aber die Zusammenstellung der Sturmlinien.

Die ersten fünf Minuten verbrachten die Hausherren fast nur im Angriffsdrittel, Gazley und Parlett testeten den Torhüter der Slowenen. Beim ersten Powerplay der Gäste überstanden die Foxes eine brenzlige Situation, als die Scheibe frei vor der Torlinie liegen blieb, nach Ablauf der Strafe versuchte es Valentine mit einem Gewaltschuss aus der Distanz. Olimpija kam nun besser ins Spiel und Svedberg musste erstmals gegen Predan und Simsic mit der Fanghand eingreifen. Nach einem Schuss von Thomas aus dem hohen Slot fiel etwas überraschend die Führung der Gäste: schneller Antritt von Kapel über die rechte Seite, Querpass auf den im Slot völlig freistehenden Simsic, der nur mehr den Schläger hinhalten musste. Bozen versuchte zu reagieren, bei einem schönen Querpass von Mantenuto kam Frigo zu spät, während gegen Ende des Drittels Brunner zweimal an Horak scheiterte.

Zwei gute Chancen für die Weißroten hatten in den ersten drei Minuten des mittleren Abschnittes zwei gute Möglichkeiten: nach einem Zuckerpass von Teves auf Lessio im Slot verkürzte ihm Horak gekonnt den Winkel, dann scheiterte Mantenuto nach Zuspiel von Miceli ebenfalls am Goalie der Gäste. Das Match flachte zusehends ab, erst nach neun Minuten zielte Predan aus aussichtsreicher Position über das Bozner Gehäuse. Nach Hälfte der Begegnung gab es für Olimpija die zweite Überzahl, das Penalty Killing der Foxes war stark. In den letzten fünf Minuten verschärften die Talferstädter das Tempo und erspielten sich zwei gute Möglichkeiten: Ford scheiterte aus dem Slot abermals an Horak, Gazley versemmelte allein vor dem gegnerischen Tor ein herrliches Zuspiel von Lessio, während Svedberg bei einem Schuss von Mahkovec im letzten Moment mit dem Beinschoner abwehrte.

Olimpija drückte zu Beginn des Schlussdrittels auf den zweiten Treffer, zuerst rettete Svedberg auf Bicevskis, dann brachte ein Puckverlust im eigenen Drittel von Valentine Mahkovec allein vor Svedberg (MVP der Begegnung), der ihm den Zahn zog. Die Weißroten warfen nun alles nach vorne, hatten drei weitere Überzahlsituationen zur Verfügung, dabei waren die Hausherren Meister im Chancenvergeben, den Rest besorgte Goalie Horak. Frigo, Brunner und Ford scheiterten, die beste Möglichkeit bot sich jedoch Lessio, der mit einem Pass aus der Tiefe von Parlett allein vor Horak auftauchte, diesen wieder nicht bezwingen konnte. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff nahm Coach Armani richtigerweise ein Timeout, da sich Cepon eine Bankstrafe eingehandelt hatte, und brachte den sechsten Feldspieler: trotz der zweiminütigen doppelten Überzahl reichte es nicht für den Ausgleich. Die letzte Möglichkeit der Begegnung hatte Frigo auf dem Schläger, es sollte und wollte heute aber nicht sein.

HCB Südtirol Alperia – HK SZ Olimpija 0:1 (0:1 – 0:0 – 0:0)

Die Tore: 13:09 Nik Simsic (0:1)

Schiedsrichter: Huber/Trilar – Miklic/Zgonc

PIM: 4:6

Torschüsse: 40:22

Zuschauer: 2005

