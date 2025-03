Bozen unterliegt erneut in Villach â€“ Die Serie ist wieder ausgeglichen

Bozen. (PM HCB) Alles wieder im Gleichgewicht in der Viertelfinalserie zwischen dem EC iDM Wärmepumpen VSV und dem HCB Südtirol Alperia.

Die Foxes verspielen in Spiel 4 einen Zwei-Tore-Vorsprung und unterliegen in der Stadthalle mit 3:5, sodass die Serie in die Sparkasse Arena zurückkehrt: Am Dienstag, den 11. März, um 19:45 Uhr steht ein äußerst wichtiges Spiel 5 an, das einer der beiden Mannschaften den ersten Matchball verschaffen wird. Tickets sind online erhältlich, der Vorverkauf findet morgen, Montag, von 16:00 bis 18:00 Uhr sowie am Dienstag von 13:00 bis 14:30 Uhr und ab 17:45 Uhr statt.

Der Spielverlauf: Coach Glen Hanlon setzt auf das gleiche Line-up wie in Spiel 3: Miglioranzi und Marchetti sind im Rahmen der Rotation nicht dabei, ebenso der verletzte Frank.

Die Foxes starten stark und haben sofort die erste Gelegenheit: Ein Schuss von Hults trifft die Oberkante der Latte. Danach testen Frigo und Salinitri die Reflexe von Lamoureux, der wieder das Tor hütet, nachdem er zuvor von Cannata ersetzt worden war. Nach den ersten Minuten kommt auch der VSV besser ins Spiel, mit Scherbak und Van Nes, die dem Torerfolg nahekommen. Die Foxes leisten sich einige defensive Unachtsamkeiten, halten jedoch stark in zwei österreichischen Powerplays stand, sodass das erste Drittel torlos endet.

Im zweiten Drittel nimmt die Partie Fahrt auf. Die Foxes nutzen ein Powerplay und gehen in der 22. Minute in Führung: Helewka bedient Hults, der aus dem Slot ins Kreuzeck trifft. Doch die Reaktion des VSV folgt prompt: Nur etwas mehr als zwei Minuten später gleicht Scherbak aus, nachdem er frei vor Harvey gelassen wurde. Keine Minute vergeht, da schlägt Bozen erneut zu: Gazley bedient Helewka vor dem Tor – 2:1 für die Weiß-Roten. Die Gäste nutzen ihren Moment und legen nur 76 Sekunden später nach: Salinitri zeigt eine sensationelle Aktion, zieht auf der rechten Seite davon und trifft am kurzen Pfosten vorbei an Lamoureux. Die Foxes scheinen nun das Spiel kontrollieren zu können, doch eine Strafe gegen Saracino ändert den Spielverlauf erneut. In der 29. Minute verkürzt Katic mit einem abgefälschten Schuss auf 2:3. Wenige Minuten später, in der 32. Minute, kann die Bozner Defensive einen schnellen Vorstoß von Rauchenwald nicht stoppen – er gewinnt ein Duell um den Puck und bleibt vor Harvey eiskalt. Alles wieder ausgeglichen. Das zweite Drittel bleibt hochspannend, mit Chancen auf beiden Seiten, schnellen Gegenstößen und einem Faustkampf zwischen Christoffer und Holway. Die Schiedsrichter lassen keine Strafen gegen die Foxes ungestraft, doch Bozen verteidigt sich in Unterzahl stark, insbesondere in der Phase zwischen dem Ende des zweiten und dem Beginn des dritten Drittels.

In der 43. Minute, direkt nachdem Bozen wieder vollzählig ist, kassiert das Team jedoch das vierte Tor: Maxa trifft mit einem Weitschuss genau unter die Latte. Die Weiß-Roten versuchen zu reagieren, doch Villach verteidigt seine erste Führung des Abends mit allen Mitteln. Lamoureux pariert stark gegen Gazley, während Saracino eine goldene Gelegenheit vergibt. Der VSV versucht, das Spiel in Überzahl zu entscheiden, bleibt jedoch erfolglos. In den Schlussminuten trifft Coatta den Pfosten. Bozen gelingt es nicht, mit dem zusätzlichen Feldspieler eine zwingende Offensivaktion zu starten. Hults kommt dem Ausgleich noch am nächsten, doch sieben Sekunden vor der Schlusssirene macht Van Nes mit einem Empty-Net-Tor zum 5:3 den Sack endgültig zu.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 5 – 3 [0-0; 3-3; 2-0] – Serie: 2-2

Tore: 21:27 Cole Hults PP1 (0-1); 23:39 Nikita Scherbak (1-1); 24:34 Adam Helewka (1-2); 25:50 Anthony Salinitri (1-3); 28:39 Mark Katic PP1 (2-3); 31:57 Alexander Rauchenwald (3-3); 42:33 Felix Maxa (4-3); 59:53 Guus van Nes EN (5-3)

Torschüsse: 42-35

Strafminuten: 11-19

Schiedsrichter: Seewald, Zrnic / Bärnthaler, Riecken

Zuschauer: 3.465

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV