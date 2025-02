Bozen Ã¼berrollt Innsbruck â€“ Die Regular Season endet auf Platz drei

Bozen. (PM HCB) Die Regular Season des HCB Südtirol Alperia endet mit einem Kantersieg gegen den HC TIWAG Innsbruck.

Die Foxes setzen sich mit einem klaren 9:2 gegen ein junges Innsbrucker Team durch, das keine Ambitionen mehr in der Meisterschaft hatte. Mit dem Sieg von Salzburg in Fehervar ist der zweite Platz für Bozen außer Reichweite, sodass die Foxes die Regular Season auf Rang drei beenden.

Am Sonntag, den 2. März, beginnen die Playoffs mit Spiel 1 des Viertelfinals vor heimischem Publikum. Zuvor finden ab Sonntag, dem 23. Februar, die Pre-Playoffs statt: In den Serien Fehervar gegen Wien und Olimpija gegen den HC Pustertal werden die letzten beiden Teilnehmer der Playoff ermittelt.

Spielbericht: Trainer Glen Hanlon verzichtet auf Sam Harvey, der vorsichtshalber geschont wird, sowie auf die erkrankten Christoffer und Helewka und den verletzten Frank. Dustin Gazley kehrt ins Lineup zurück, während Nick Saracino sein Debüt feiert. Im Tor steht Vallini, unterstützt von Rudy Rigoni, der vom HC Meran als Backup kommt.

Vor der Partie fand die Preisverleihung der „Gino Pasqualotto“ Kampfpreis-Trophäe 2024/25 statt, die von der Fanvereinigung HCBfans.net organisiert wird. Die neunte Ausgabe des Preises gewann Cristiano DiGiacinto.

Die Foxes übernehmen von Beginn an das Kommando. Nach nur 3:30 Minuten zappelt der Puck bereits im Netz: DiGiacinto verwertet einen Rebound nach einem Schuss von Mantenuto zum 1:0. In der 8. Minute folgt das 2:0 – wieder durch DiGiacinto, dessen Schuss von Finoro ins Tor abgefälscht wird. Nur zwei Minuten später erhöht Mantenuto auf 3:0, nach einer mustergültigen Vorlage von Frigo. Bozen drängt weiter und kommt durch Halmo zweimal beinahe zum 4:0, doch Brandner im Innsbrucker Tor kann sich auszeichnen.

Im zweiten Drittel fällt das 4:0 durch eine starke Einzelaktion von Gazley: Er täuscht hinter dem Tor zweimal an, narrt Brandner und trifft. Danach lassen die Weiß-Roten etwas nach, was Innsbruck ausnutzt: In der 27. Minute erzielt Erlacher sein erstes Tor in der ICE Hockey League nach einem Fehler im Bozner Spielaufbau. Im Powerplay verkürzt Lattner weiter auf 2:4. Doch die Foxes schlagen zurück: In doppelter Überzahl stellt Bradley mit einem Distanzschuss den alten Abstand wieder her.

Im Schlussdrittel lässt Bozen keine Zweifel mehr aufkommen. DiGiacinto schnürt mit einem platzierten Schuss ins Kreuzeck seinen Doppelpack. Kurz darauf trifft Marchetti ins lange Eck zum 7:2. Nur 11 Sekunden später sorgt Finoro mit einem glücklichen Treffer für das 8:2. Den Schlusspunkt setzt Saracino, der auf Vorlage von Gazley sein Debüt im Foxes-Trikot mit einem Tor krönt – 9:2.

HCB Südtirol Alperia – HC TIWAG Innsbruck 9 – 2 [3-0; 2-2; 4-0]

Tore: 03:30 Cristiano DiGiacinto (1-0); 07:13 Giordano Finoro (2-0); 09:19 Daniel Mantenuto (3-0); 24:15 Dustin Gazley (4-0); 26:29 Alexander Erlacher (4-1); 31:58 Jan Lattner PP1 (4-2); 38:26 Matt Bradley PP1 (5-2); 48:08 Cristiano DiGiacinto (6-2); 50:05 Michele Marchetti (7-2); 50:16 Giordano Finoro (8-2); 57:14 Nick Saracino (9-2)

Torschüsse: 45-12

Strafminuten: 4-6

Schiedsrichter: Schauer, Seewald / Fleischmann, Pardatscher

Zuschauer: 3.420

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV