Bozen stoppt die Siegesserie des VSV â€“ Die Foxes gewinnen in der Sparkasse Arena mit 3:2

Es braucht eine Glanzleistung des HCB Südtirol Alperia, um die Serie von 11 aufeinanderfolgenden Siegen des EC iDM Wärmepumpen VSV zu beenden: Die „Foxes“ setzen sich vor 3427 Zuschauern mit 3:2 durch, dank eines hervorragenden zweiten Drittels und den Treffern von McClure, Di Perna und Helewka.

Einer der Hauptakteure ist jedoch wieder einmal der „gewohnte“ Sam Harvey, der mit 39 Paraden (95,1 %) glänzt. Damit bleiben die Foxes auf dem ersten Tabellenplatz, punktgleich mit Fehérvár, erhöhen aber ihren Vorsprung auf Platz drei um sechs Punkte. Nach dem kurzen Anstoßen auf das neue Jahr geht es jedoch gleich weiter: Am Mittwoch, dem 1. Januar (17:30 Uhr), treten Frank und Co. in Tirol gegen den HC TIWAG Innsbruck an (live auf DAZN).

Coach Glen Hanlon lässt nach der Rückkehr von Gazley Miglioranzi und Halmo aufgrund von Rotation auf der Tribüne, während Brunner mit Meran auf dem Eis steht.

Das Spiel ist von Beginn an lebhaft, mit starken Aktionen der beiden Torhüter auf beiden Seiten. Im Powerplay steht der VSV kurz vor der Führung, als MacPherson den Pfosten trifft. Harvey hält zunächst gegen Van Nes und später gegen Vallant überragend. Auch Lamoureux zeigt Glanzparaden, doch in der 17. Minute ist er machtlos, als McClure die blaue Linie überquert und mit einem Schuss ins Netz trifft. Kurz darauf hat Bozen die Chance auf das 2:0, aber ein Schuss von Frank wird von Lamoureux grandios pariert. In der letzten Minute des Drittels bekommt Bozen einen Penalty zugesprochen, nachdem Bradley von Wall gefoult wurde, doch der Versuch bleibt erfolglos.

Das zweite Drittel beginnt mit dem zweiten Treffer der Foxes: Nach nur 47 Sekunden schießt Di Perna aus der Distanz, während Frank die Sicht von Lamoureux versperrt. Der Puck landet im Netz – das erste Saisontor des Verteidigers. McClure hat anschließend das 3:0 auf dem Schläger, doch in der 29. Minute verkürzt der VSV: In einer chaotischen Situation vor dem Bozner Tor prallt der Puck an den Pfosten, Richter drückt ihn schließlich über die Linie. Die Foxes reagieren prompt, und Finoro trifft mit einer Ablenkung die Latte. Kurz darauf fällt der dritte Treffer: Eine wunderschöne Aktion von Salinitri, der mit der Rückhand Helewka freispielt, der den Puck ins Kreuzeck versenkt.

Im letzten Drittel kontrolliert Bozen das Spiel zunächst und versucht, den Sack zuzumachen: Mantenuto zeigt eine starke Aktion auf der rechten Seite, doch Lamoureux pariert. Der VSV erhöht im Laufe der Zeit den Druck, doch Harvey zeigt Spitzenparaden gegen Van Nes, Scherbak und Pearson. In der 56. Minute verkürzt Holway mit einem abgefälschten Schuss von Richter auf 3:2. In den letzten Minuten wird es noch einmal spannend: Coatta sorgt für Gefahr, doch Spornberger klärt über die Latte. Schließlich hält Bozen dem österreichischen Angriff stand und feiert bei der Schlusssirene den 3:2-Sieg in der Sparkasse Arena.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 3 – 2 [1-0; 2-1; 0-1]

Tore: 16:34 Brad McClure (1-0); 20:47 Dylan Di Perna (2-0); 28:27 Marco Richter (2-1); 30:51 Adam Helewka (3-1); 55:09 Marco Richter (3-2)

Torschüsse: 23-41

Strafminuten: 8-6

Schiedsrichter: Huber, Ofner / Mantovani, Pardatscher

Zuschauer: 3.427

