Bozen stolpert zuhause gegen Wien â€“ Die Capitals siegen in der Sparkasse Arena

Bozen. (PM HCB) Hart umkÃ¤mpfte Partie, aber keine Punkte fÃ¼r den HCB SÃ¼dtirol Alperia im letzten Auftritt vor Weihnachten.

Die WeiÃŸ-Roten, die sich eine lange Serie an Torchancen erarbeiten, unterliegen den Vienna Capitals mit 2:5. Die Ã–sterreicher erzielen in den letzten acht Minuten drei Treffer (darunter ein Empty-Net-Tor) und entscheiden damit die Begegnung zu ihren Gunsten. Nach einem kurzen Weihnachtsumtrunk geht es bereits am Stefanstag weiter, mit dem Heim-Topspiel gegen Olimpija Ljubljana (19:45 Uhr).

Der Spielverlauf: Coach Shedden muss auf die verletzten Vallini und Barberio verzichten, stellt Larcher wieder als siebten Verteidiger ins Line-up und lÃ¤sst den Neuzugang Gibson, Backup von Harvey, auf der Bank.

Der Start in die Partie verlÃ¤uft verhalten, doch Bozen zeigt die besseren Aktionen und verpasst die FÃ¼hrung nur knapp, als Gazley nach guter Vorarbeit von Pollock zum Abschluss kommt. Das Spiel nimmt mit einem schnellen Schlagabtausch Fahrt auf: In der 12. Minute leistet sich Kosmachuk einen Fehlpass und schenkt Brunner die Scheibe, der allein vor Cowley eiskalt bleibt und mit einem Schuss ins Kreuzeck seinen zweiten Saisontreffer erzielt. Nur 16 Sekunden spÃ¤ter folgt die Antwort der Foxes: Ein OffensivvorstoÃŸ von Gazzola fÃ¼hrt zum Ausgleich, wobei die Scheibe von hinter dem Tor unglÃ¼cklich vom SchlÃ¤ger Bradleys ins Tor springt. Das Tempo bleibt hoch und beide Teams agieren offensiv: Wien versucht es mit Wallner, wÃ¤hrend die Foxes Cowley erneut durch einen Schuss aus dem Slot von Pollock sowie durch Bradley prÃ¼fen â€“ der Spielstand bleibt jedoch unverÃ¤ndert.

Der Mittelabschnitt beginnt mit Vorteilen fÃ¼r Wien. ZunÃ¤chst muss Harvey gegen Kosmachuk spektakulÃ¤r retten, ehe die Capitals in der 22. Minute durch einen Schuss ins Kreuzeck von Franklin in FÃ¼hrung gehen. Die Foxes reagieren prompt und gleichen im Powerplay aus: In der 26. Minute sieht McClure Pollock, der aus kÃ¼rzester Distanz zum 2:2 abfÃ¤lscht. Danach folgt eine lange Druckphase der Bozner, die Chance um Chance herausspielen. Brunner scheitert nach einem Rebound knapp, wenig spÃ¤ter ist Bradley aus nÃ¤chster NÃ¤he zu uneigennÃ¼tzig, wÃ¤hrend Pollock aus dem Slot nicht zum Erfolg kommt. Erneut Pollock trifft kurz darauf nur die Querlatte, und Gazley streift mit einer Ablenkung vor dem Tor den Pfosten. Zahlreiche MÃ¶glichkeiten â€“ doch das Ergebnis bleibt gleich.

Im dritten Drittel verlieren die WeiÃŸ-Roten etwas an Glanz, senken zwar das Tempo, behalten aber zunÃ¤chst die Spielkontrolle. Mit fortschreitender Zeit erhÃ¶hen die Capitals den Druck und erzielen in der 53. Minute ein Ã¤uÃŸerst wichtiges Tor: Ein Distanzschuss von Gazzola wird von Harvey abgewehrt, doch Koschek reagiert am schnellsten und erzielt seinen ersten Saisontreffer.

Bozen versucht zu antworten und belagert das Tor von Cowley, doch die Chancen von Schneider und McClure reichen nicht, um den GÃ¤stekeeper zu Ã¼berwinden. Wien zeigt sich hingegen eiskalt und verwertet in der 57. Minute einen Konter, bei dem Souch das Zuspiel von Wallner im Tor unterbringt. Die Foxes setzen mit einem sechsten Feldspieler alles auf eine Karte, doch trotz einer weiteren GroÃŸchance von McClure bleibt eine Wende aus. Den Schlusspunkt setzt Vey mit einem Empty-Net-Tor zum endgÃ¼ltigen 2:5.

HCB SÃ¼dtirol Alperia â€“ Vienna Capitals 2 â€“ 5 [1-1; 1-1; 0-3]

Tore: 11:25 Pascal Brunner (1-0); 11:41 Randy Gazzola (1-1); 21:14 Zane Franklin (2-1); 25:47 Brett Pollock PP1 (2-2); 52:01 Felix Koschek (2-3); 56:53 Carter Souch (2-4); 59:25 Linden Vey EN (2-5)

TorschÃ¼sse: 44-23

Strafminuten: 0-2

Schiedsrichter: Nikolic M., Sternat / Nothegger, Rigoni

Zuschauer: 2.590

