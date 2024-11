Bozen sichert sich im PenaltyschieÃŸen den 2:1-Erfolg Ã¼ber Olimpija Ljubljana

Bozen. (PM HCB) Ein Spiel voller Emotionen für die 3.100 Zuschauer in der Sparkasse Arena in Bozen. Der HCB Südtirol Alperia besiegte nach 65...

Bozen. (PM HCB) Ein Spiel voller Emotionen für die 3.100 Zuschauer in der Sparkasse Arena in Bozen.

Der HCB Südtirol Alperia besiegte nach 65 Minuten und ganzen 10 Penalty-Schüssen Olimpija Ljubljana mit 2:1 und sicherte sich zwei Punkte. Nachdem Valentine im dritten Drittel den Ausgleich erzielte, bissen sich die Foxes lange an einem glänzend aufgelegten Horak die Zähne aus. Schließlich gelang Adam Helewka der entscheidende Treffer im Shootout. Am Samstagabend um 19:45 Uhr steht ein weiteres Topspiel in der Galvanistraße an, wenn die Foxes auf die spusu Vienna Capitals treffen.

Coach Glen Hanlon schickte dieselbe Formation aufs Eis wie in Salzburg, mit zwei Ausnahmen: Brunner kehrte ins Team zurück, während Christoffer und Helewka die Reihen tauschten.

Die Weiß-Roten begannen druckvoll und setzten Horak früh mit mehreren Schüssen unter Druck. Mit fortschreitender Zeit erhöhte jedoch Olimpija den Druck und ging in der 9. Minute in Führung: Ein Coast-to-Coast-Lauf von Crnovic endete mit einem präzisen Pass auf Zajc, der zum 0:1 einschoss. Die Foxes reagierten: Frank verpasste den Ausgleich knapp, und auch Di Perna scheiterte an Horak, der auf einen Brunner-Pass hin reflexartig parierte. Weitere Chancen folgten durch Mantenuto und Bourque, doch die slowenische Defensive hielt stand. Olimpija blieb gefährlich, als Mahkovec beinahe das 0:2 erzielte, nachdem Kerbashian eine schöne Vorlage geliefert hatte.

Im zweiten Drittel dominierte Bozen klar, ließ aber zu viele Chancen ungenutzt. Im Powerplay vergaben die Weiß-Roten zwei goldene Möglichkeiten: Zuerst schoss Christoffer nach einer perfekten Vorlage von Bradley über das Tor, dann wurde Helewka von einer sensationellen Parade Horaks gestoppt. Mit zunehmender Zeit schlich sich bei den Gastgebern Frust ein, da der Puck einfach nicht ins Tor wollte, selbst nicht bei einem Schuss von Salinitri, der an der Oberkante der Latte landete. Olimpijas Angriffe waren rar, doch Harvey musste im PK sein Können zeigen, um den knappen Rückstand zu bewahren.

Im dritten Drittel intensivierten die Foxes den Druck erneut, und endlich gelang Valentine in der 43. Minute von der blauen Linie der Ausgleichstreffer. Bozen dominierte weiter und kam durch Frank zweimal fast zur Führung, der einmal sogar den Pfosten traf. Das Südtiroler Powerplay blieb ineffektiv, und Olimpija wagte in den Schlussminuten noch einmal einen Vorstoß: Ein Schreckmoment für die Sparkasse Arena, als Tomazevic Sabolic bediente, der aus dem Slot hauchdünn das Ziel verfehlte. Auf der anderen Seite hatte Bozen weitere Chancen, doch Christoffer und McClure scheiterten an Horak.

Zwischen dem dritten Drittel und der Verlängerung vergaben die Foxes eine weitere Überzahlsituation und belagerten Horaks Tor, ohne den Siegestreffer zu erzielen. Das Spiel ging ins Penaltyschießen, wo es ganze 10 Schüsse brauchte, bis Adam Helewka den entscheidenden Treffer für Bozen erzielte.

HCB Südtirol Alperia – Olimpija Ljubljana 2 – 1 SO [0-1; 0-0; 1-0; 0-0; 1-0]

Tore: 08:30 Miha Zajc (0-1); 42:42 Scott Valentine (1-1); Entscheidender Penalty: Adam Helewka

Torschüsse: 36-22

Strafminuten: 2-10

Schiedsrichter: Berneker, Schauer / Puff, Rigoni

Zuschauer: 3.102

