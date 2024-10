Bozen schlÃ¤gt in Ungarn zurÃ¼ck â€“ Fehervar mit 3:0 besiegt

Bozen . (PM HCB) Starke und charaktervolle Reaktion der Foxes, die im fernen Ungarn den fünften Sieg in sechs Spielen einfährt, indem sie Hydro...

Bozen . (PM HCB) Starke und charaktervolle Reaktion der Foxes, die im fernen Ungarn den fünften Sieg in sechs Spielen einfährt, indem sie Hydro Fehervar AV19 mit 3:0 besiegen und somit nach der bitteren Niederlage gegen Asiago wieder den Kopf heben.

Ein enorm wichtiger Erfolg für die Weiß-Roten, vor allem für das Selbstvertrauen. Für Sam Harvey ist es bereits der dritte Shutout in fünf gespielten Partien: ein Rekord seit dem Einstieg der Foxes in die EBEL/ICEHL.

Der Spielverlauf: Trainer Glen Hanlon nimmt leichte Anpassungen in den Offensivlinien vor, mit DiGiacinto, der neben Finoro und Salinitri zum Einsatz kommt, während Frank in die Linie mit Mantenuto und Frigo rückt.

Das erste Drittel bietet keine großen Emotionen. Es dauert sieben Minuten, bis die erste wichtige Parade von Horvath kommt, der eine schöne Kombination über Frigo und Mantenuto vereitelt. Auf der anderen Seite versuchen es die Ungarn, als sie von einer Unsicherheit von Harvey profitieren wollen, der sich aber anschließend gut gegen Bartalis durchsetzt. Der weiß-rote Goalie bringt das Tor auch gegen Hari wieder sicher zu, der mit einem Schuss aus der mittleren Distanz gefährlich wird. Die beste Chance für Bozen hat Marchetti, der aus dem Slot jedoch nicht genau genug zielt. In den letzten zwei Minuten des ersten Drittels hat Fehervar ein Powerplay, aber das Penalty-Killing der Foxes funktioniert problemlos.

Das zweite Drittel ist von vielen Strafminuten geprägt, insgesamt zehn gegen die Hausherren. Bei 24:56, in einer 4-gegen-3-Überzahlsituation, gehen die Foxes dank eines Schlagschusses von Bradley, der die Vorlage von Gazley verwertet, in Führung. Auch die Ungarn versuchen es wenig später in Überzahl, doch Harvey pariert Browns Versuch. Kurz darauf kommen die Weiß-Roten erneut gefährlich vor das Tor, als Gazley einen Alleingang startet, Horvath ausspielt, aber den entscheidenden Treffer nicht findet. Auch Fehervar verpasst den Ausgleich in Unterzahl: Erdely schnappt Bourque den Puck weg, ist aber vor Harvey nicht abgezockt genug. Nach 40 Minuten führt Bozen knapp.

Die Gäste legen zu Beginn des dritten Drittels kräftig nach. Gazley, erneut in Überzahl, trifft aus bester Position nicht, danach versuchen es Mantenuto und Bourque, doch Horvath bleibt standhaft. Die Foxes geraten fast selbst in Schwierigkeiten, als ein Fehler hinter dem eigenen Tor Erdely eine Riesenchance bietet, doch Harvey hält. Bei 47:07 fällt das zweite Tor für die Weiß-Roten: Christoffer übernimmt den Angriff, spielt zu Salinitri, der den Puck mit der Rückhand ins Netz legt. Bozen spielt auf Zeit und riskiert wenig, doch in den Schlussminuten drückt Fehervar und trifft mit Kuralt die Latte. Der Angriff mit dem sechsten Feldspieler endet mit einer weiteren Glanzparade von Harvey gegen Berger und einem Empty-Net-Goal von Mantenuto, der zwei Sekunden vor Schluss das Endergebnis auf 0:3 stellt.

Frank und seine Mitspieler stehen nächste Woche nur einmal auf dem Eis, am Freitag, den 11. Oktober, um 19:15 Uhr bei Olimpija Ljubljana.

Hydro Fehervar AV19 – HCB Südtirol Alperia 0 – 3 [0-0; 0-1; 0-2]

Tore: 24:56 Matt Bradley PP1 (0-1); 47:07 Anthony Salinitri (0-2); 59:58 Daniel Mantenuto EN (0-3)

Torschüsse: 32-22

Strafminuten: 12-10

Schiedsrichter: Siegel, Hronsky / Konc, Durmis

Zuschauer: 3.257