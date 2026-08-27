Bozen schlägt Asiago im zweiten Testspiel der Preseason

Bozen. (PM HCB) Zweites Testspiel der Preseason und zweiter Sieg für den HCB Südtirol Alperia: In der Maccani Arena in Trient setzen sich die Weiß-Roten mit 7:2 gegen den Hockey Club Asiago durch.

Die Partie wird über weite Strecken in gutem Tempo geführt, wobei Bozen mit zunehmender Spieldauer immer mehr seinen Rhythmus durchsetzt. Für die Treffer sorgen Ratcliffe (Doppelpack), Gazley, Leslie, McClure, Frick und Remolato.

Zum Spiel. Coach Karhula verzichtet wie angekündigt auf Domingue, der in den Spielen weiterhin vorsichtshalber geschont wird, sowie auf Kivihalme, der heute Abend aufgrund einiger bürokratischer Verzögerungen nicht eingesetzt werden kann.

Asiago erwischt den besseren Start und Costantini muss gleich zweimal mit starken Paraden gegen Porco und anschließend Parco retten. Die Foxes versuchen, das Spielgeschehen zunehmend nach vorne zu verlagern, und schlagen ausgerechnet während des ersten Powerplays von Asiago zu: Ratcliffe behauptet die Scheibe bis vor Rigoni, Gazley verwertet anschließend den kurzen Rebound zum 1:0 (06:47). Nun übernimmt Bozen das Kommando und verpasst durch Buono und Frigo nur knapp den zweiten Treffer. In der 14. Minute fällt das 2:0 im Powerplay: Leslie zieht von der blauen Linie ab, der Puck findet über Umwege den Weg hinter Rigoni ins Tor. In der Schlussphase kommt Asiago durch Valentini noch zu einer großen Chance, die dieser jedoch liegen lässt.

Im Mittelabschnitt ziehen die Weiß-Roten davon: Nach nur 45 Sekunden schließt McClure eine schöne Kombination über Elson und Schneider mit einem präzisen Schuss zum 3:0 ab. In der 26. Minute trägt sich auch Ratcliffe nach einem Abpraller des Asiago-Goalies in die Torschützenliste ein. In Minute 29 folgt der erste Treffer im HCB-Trikot für den jungen Frick, der von der blauen Linie genau ins Eck trifft. Kurz nach Spielhälfte meldet sich Asiago zurück: Nach einem missglückten Wechsel der Bozner zieht Filippo Rigoni alleine auf Costantini zu und lässt diesem keine Chance. Die Foxes lassen defensiv nun etwas mehr zu, finden vor der zweiten Pause aber noch den sechsten Treffer: Ratcliffes Schuss wird vom Schlittschuh eines gegnerischen Verteidigers ins eigene Tor abgefälscht.

Nach nur 57 Sekunden im dritten Drittel verkürzt Asiago erneut, als Magnabosco einen Konter erfolgreich abschließt. Die Partie bleibt weiterhin temporeich: Costantini pariert stark gegen Callisti, auf der Gegenseite schnuppert Bozen am siebten Treffer. Zunächst scheitert Ratcliffe, anschließend trifft Misley nur den Pfosten. In der Schlussphase sorgt Remolato nach einer maßgeschneiderten Vorlage von Frigo für das 7:2, ehe Costantini mit einer weiteren Doppelparade nochmals sein Können zeigt. Am Ende gewinnt Bozen mit 7:2.

Am Wochenende steht schließlich die Heimpremiere auf dem Programm: In der Sparkasse Arena in Bozen findet der Südtirol Summer Classic statt. HIER gibt es das komplette Programm und alle Informationen.

Hockey Club Asiago – HCB Südtirol Alperia 2:7 [0:2; 1:4; 1:1]

Tore: 06:47 Dustin Gazley SH1 (0:1); 13:01 Zac Leslie PP1 (0:2); 20:45 Brad McClure (0:3); 25:21 Isaac Ratcliffe (0:4); 28:22 Noah Frick (0:5); 31:35 Filippo Rigoni (1:5); 39:28 Isaac Ratcliffe (1:6); 40:57 Marco Magnabosco (2:6); 57:02 Nicolò Remolato (2:7)

Schiedsrichter: Moschen, Rivis / Cristeli, Mantovani

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