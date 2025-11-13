Bozen scheitert erneut im PenaltyschieÃŸen â€“ FehÃ©rvÃ¡r siegt 3:2

Bozen. (PM HCB) Nur ein Punkt aus der MET Arena fÃ¼r den HCB SÃ¼dtirol Alperia, der sich dem Hydro FehÃ©rvÃ¡r AV19 mit 3:2 nach PenaltyschieÃŸen geschlagen geben muss.

Die Foxes vergeben wÃ¤hrend der regulÃ¤ren 60 Minuten zahlreiche Chancen und treffen in der VerlÃ¤ngerung sogar den Pfosten: Am Ende sichern sich die Magyaren den Zusatzpunkt im Shootout. Eine Niederlage, die die WeiÃŸ-Roten auf den vierten Tabellenplatz abrutschen lÃ¤sst. Die Reise geht morgen weiter nach Slowenien, wo am Freitag um 19:15 Uhr das Topspiel in der Hala Tivoli gegen HK Olimpija Ljubljana steigt â€“ live auf DAZN.

Spielbericht: Coach Kleinendorst muss erneut mit personellen AusfÃ¤llen kÃ¤mpfen: In der Verteidigung fehlen Di Perna und Barberio, im Angriff Brunner und Digiacinto.

Das erste Drittel verlÃ¤uft ausgeglichen, beide Teams agieren ohne groÃŸen Respekt voreinander. Die erste echte Torchance hat Bradley, der aus dem Slot FehÃ©rvÃ¡rs Goalie Reijola zu einer starken Reaktion zwingt. Auf der anderen Seite hat Harvey bei einem Versuch von Richards aus spitzem Winkel keine Probleme. Nach der HÃ¤lfte des Drittels spielen die Ungarn in Ãœberzahl, doch Bozen geht in Unterzahl in FÃ¼hrung: In der 14. Minute erobert Misley die Scheibe im eigenen Drittel, startet den Gegenangriff und trifft mit einem prÃ¤zisen Schuss ins lange Eck. Die WeiÃŸ-Roten sind anschlieÃŸend zweimal dem 2:0 nahe â€“ erneut durch Bradley â€“, mÃ¼ssen sich aber kurz vor Drittelende bei Goalie Harvey bedanken, der zweimal stark gegen Archibald pariert.

Im Mitteldrittel erhÃ¶ht FehÃ©rvÃ¡r das Tempo und bringt die Bozner Defensive mit mehr Druck und einem Powerplay in BedrÃ¤ngnis. Dann schlagen die Foxes zurÃ¼ck und erzielen durch Bradley das vermeintliche 2:0 â€“ der Treffer wird jedoch wegen Torraumabseits aberkannt. Stattdessen gleichen die Ungarn in der 30. Minute aus: Erdely verwertet den Abpraller nach einem Schuss von Andersen. Die GÃ¤ste versuchen zu reagieren und kommen durch Misley (nach schÃ¶ner Vorarbeit von Samuelsson im Powerplay) zu einer guten Gelegenheit, doch Reijola rettet. Als alles nach einem 1:1 zur zweiten Pause aussieht, schnappt sich Rymsha 25 Sekunden vor der Sirene eine lose Scheibe und bringt FehÃ©rvÃ¡r in FÃ¼hrung.

Im Schlussdrittel trifft Stipsicz zunÃ¤chst den Pfosten fÃ¼r FehÃ©rvÃ¡r, doch in der 44. Minute nutzt Bozen einen schnellen Konter: Bradley zieht in die Mitte und schlenzt die Scheibe ins Kreuzeck zum 2:2. Das Spiel bleibt bis zum Ende ausgeglichen, mit leichten Vorteilen fÃ¼r die Foxes, die in den letzten Minuten den Sieg suchen. Eine Riesenchance vergibt Gersich 30 Sekunden vor Schluss, als er nach schÃ¶nem Kombinationsspiel den mÃ¶glichen Siegtreffer liegen lÃ¤sst.

In der VerlÃ¤ngerung trifft Gazley fÃ¼r Bozen nur den Pfosten. Im anschlieÃŸenden PenaltyschieÃŸen ist FehÃ©rvÃ¡r zweimal erfolgreich, wÃ¤hrend Bozen nur einmal trifft. Bartalis verwandelt den entscheidenden Versuch und sichert den Magyaren den Zusatzpunkt.

Hydro Fehervar AV19 â€“ HCB SÃ¼dtirol Alperia 3 â€“ 2 SO [0-1; 2-0; 0-1; 0-0; 1-0]

Tore: 13:04 Bryce Misley SH1 (0-1); 29:51 Csanad Erdely (1-1); 39:35 Drake Rymsha (2-1); 43:11 Matt Bradley (2-2); Entscheidender Penalty: Istvan Bartalis

TorschÃ¼sse: 34-41

Strafminuten: 4-6

Schiedsrichter: Nagy, Rezek / Riecken, Vaczi

Zuschauer: 3.039

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!