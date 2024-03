Bozen mÃ¼ht sich zum Sieg und steht im Halbfinale

Bozen. (PM HCB) Eines vorweg, das heutige Spiel 5 in der Sparkasse Arena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC iDM Wärmepumpen VSV...

Bozen. (PM HCB) Eines vorweg, das heutige Spiel 5 in der Sparkasse Arena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC iDM Wärmepumpen VSV war kein Eishockeyleckerbissen, zu viel stand auf dem Spiel.

Am Ende reichten zwei Tore von McClure und Thomas für den 2:1 Erfolg der Weißroten und zum Einzug ins Halbfinale.

Das Match. Coach Glen Hanlon konnte wieder auf Valentine und DiGiacinto zurückgreifen, weiter out die verletzten Frank und Miglioranzi.

Relativ ereignisloses erstes Drittel in der Sparkasse Arena, denn beide Teams gingen sehr vorsichtig ans Werk, daher waren die Tormöglichkeiten sehr sparsam gesät. Der erste Warnschuss kam von Mantenuto aus spitzem Winkel, während Thomas bei einem Rebound aus kürzester Distanz direkt auf den Torhüter zielte. Die gefährlichste Aktion war jedoch ein 2:1 Konter des Villacher Duos Rauchenwald-Tomazevic, Harvey war zur Stelle. Gegen Hälfte des Drittels gab es das erste Powerplay der Begegnung zugunsten der Hausherren: diese fackelten nicht lange und nach nur neun Sekunden brachte McClure aus kürzester Distanz sein Team in Führung. Es folgte eine kurze Drangperiode der Weißroten, wo zuerst Gazley mit einer „Zirkusnummer“ und einem Dribbling zu viel scheiterte, dann böllerte Brunner aus aussichtsreicher Position daneben. Anschließend plätscherte das Match bis zum Pausenpfiff gemächlich dahin.

Auch Drittel zwei war spielerisch keine Offenbarung, Bozen bemühte sich zumindest um den zweiten Treffer. McClure, Miceli und Brunner vergaben die ersten Möglichkeiten, dann killten die Weißroten eine Überzahl der Gäste., die kurz nach Ende derselben zum Ausgleich kamen: Hancock schlenzte die Scheibe vor das Bozner Gehäuse, wo der freistehende Maxa in die Maschen ablenkte. Drei Minuten später lagen die Foxes wieder in Führung: McClure spielte die Scheibe in den Lauf von Thomas, dieser täuschte den Schuss auf die lange Ecke an und überraschte Lamoureaux dann auf der kurzen. Ein Klassetor! Mantenuto zuerst und Halmo mit einem Gewaltschuss kurz danach scheiterten am Villacher Torhüter, dann blieb der Bozner Kanadier nach einem Kontrast an der Bande am Boden liegen und musste verletzt das Feld verlassen. Beim nächsten Powerplay konnten die Foxes keinen Erfolg verbuchen, die Scheibe zirkulierte zu langsam und zu umständlich.

Der Schlussschnitt wurde von einem McClure Schuss direkt in die Fanghand von Lamoureaux eröffnet, nach fünf Minuten checkte Sabolic Mantenuto gegen den Kopf und handelte sich nach Videobeweis eine 5+20 Minuten Strafe ein. In der folgenden fünfminütigen Überzahl kamen die Talferstädter kaum zu Torchancen, trotzdem zappelte der Puck einmal im Villacher Kasten. Dem Ausgang der Aktion war jedoch eine Abseitsposition vorangegangen und der Treffer wurde nach Videobeweis aberkannt. Ein weiteres Powerplay zugunsten von Bozen brachte abermals keinen Erfolg, die letzten zwei Minuten verliefen noch einmal spannend: Coach Rodmann nahm ein Timeout und seinen Torhüter vom Feld und fast wäre das Vorhaben geglückt, denn drei Sekunden vor Spielende zappelte die Scheibe im weißroten Kasten. Nach längerem Studium des Videobeweises wurde der Treffer nicht anerkannt und Frank & Co. stehen nun durch diesen Erfolg im Halbfinale.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 2:1 (1:0 – 1:1 – 0:0) – Serie: 4:1

Die Tore: 10:25 PP1 Brad McClure (1:0) – 28:14 Felix Maxa (1:1) – 31:02 Christian Thomas (2:1)

Schiedsrichter: Ofner/Piragic – Riecken/Snoj

PIM: 4:31

Torschüsse: 37:14

Zuschauer: 3070