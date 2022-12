Bozen kann Linz weiter auf Distanz halten

Bozen. (PM HCB) Mit dem heutigen 3:1 Erfolg in der Sparkasse Arena hat der HCB Südtirol Alperia mit den Steinbach Balck Wings Linz einen...

Bozen. (PM HCB) Mit dem heutigen 3:1 Erfolg in der Sparkasse Arena hat der HCB Südtirol Alperia mit den Steinbach Balck Wings Linz einen direkten Gegner um die vorderen Tabellenplätze auf Distanz gehalten.

Durch ein starkes erstes Drittel mit zwei Hults Treffern wurden die Weichen bereits früh auf Sieg gestellt, Ginnetti legte im mittleren Abschnitt noch einen drauf, im restlichen Verlauf des Spieles hatten die Foxes den Gegner jederzeit unter Kontrolle.

Das Match. Coach Hanlon fehlten die verletzten Di Perna und Glück, wieder zurück der zuletzt gesperrte Dalhuisen, als Starting Goalie gab er Sam Harvey das Vertrauen.

Starkes Stardrittel der Weißroten und verdiente 2:0 Führung nach 20 Minuten durch zwei Tore von Mitch Hults (MVP des Matches). Das erste fiel bereits nach 39 Sekunden: Thomas spielte mit einem genauen Pass Hults im Slot an, der sich die Ecke aussuchen konnte, das zweite folgte kurz vor dem ersten Pausentee: diesmal kam das Zuspiel von Frattin und Hults zog Volley aus dem Bullykreis ab. Bis auf zwei Riesenchancen für Linz, wo kurz hintereinander zuerst Gaffal und anschließend Knott allein vor dem Bozner Kasten auftauchten und beide von Harvey durch Big Saves gestoppt wurden, spielten nur die Hausherren: McClure traf die Stange, Kasslatter brachte den Rebound nach Culkin Schuss nicht im gegnerischen Gehäuse unter, Valentine versuchte es mehrmals mit Distanzschüssen, einer Traumkombination der ersten Bozner Linie fehlte nur der krönende Abschluss und Halmo hatte mit einem Lupfer aus nächster Distanz ebenfalls kein Glück.

Bozen zu Beginn des mittleren Abschnittes weiter im Angriff: zwei Mal legte Mantenuto für Ginnetti mit einem Querpass auf, die erste Direktabnahme konnte Höneckl noch abwehren, die zweite passte dann genau in die Ecke. Weitere Möglichkeiten für die Talferstädter hatte Alberga auf Zuspiel von Frigo, der Abschluss war zu schwach und McClure brachte alleinstehend im Slot einen Zuckerpass von Halmo nicht im Kasten unter. Dann ließen die Hausherren Linz ins Spiel kommen und nach einer längeren Druckphase konnte Rappold mit einem Weitschuss Harvey bezwingen.

Im Schlussabschnitt ließen die Weißroten nicht mehr viel anbrennen und kontrollierten das Match ohne Probleme. Bozens Torhüter war kaum gefordert, die wenigen Versuche von St-Amant brachten ihn nicht ins Schwitzen. Trotz der Tempodrosselung der Hausherren, die in Hinsicht auf die kommenden Spiele Kräfte sparten, hatten sie einige Chancen zum vierten Treffer: Thomas schoss aus spitzen Winkel daneben, dasselbe Schicksal war einem Knaller von Halmo aus vollen Lauf vorbehalten, Frigo konnte einen Konter auch nicht im Tor unterbringen und McClure scheiterte allein vor Höneckl. In den letzten Minuten hielten die Foxes die Scheibe geschickt in den eigenen Reihen, sodass Linz erst kurz vor dem Schlusspfiff, allerdings ohne Erfolg, den sechsten Feldspieler bringen konnte.

Frank & Co. kehren wieder übermorgen, Sonntag 18. Dezember, zum Spiel gegen Hydro Fehervar AV19 in die Sparkasse Arena zurück. Spielbeginn ist um 16:00 Uhr im Rahmen des Family Day powered by Marlene.

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 3:1 (2:0 – 1:1 – 0:0)

Die Tore: 00:39 Mitch Hults (1:0) – 19:45 PP1 Mitch Hults (2:0) – 28:52 Cameron Ginnetti (3:0) – 35:22 Kilian Rappold (3:1)

Schiedsrichter: Groznik/Ofner – Mantovani/Zgonk

PIM: 2:6

Torschüsse: 30:17

Zuschauer: 2.554