Bozen holt sich ersten Matchball â€“ 5:2 Sieg in der Steffl Arena von Wien

Bozen. (PM HCB) Nach einem beruhigenden 3:0 Vorsprung nach zwei Dritteln durch Tor von McClure (2) und Thomas kamen die spusu Vienna Capitals durch einen Zwischenspurt zu Beginn des Schlussabschnittes bis auf ein Tor an die Weißroten heran, der Treffer von Mantenuto sechs Minuten vor dem Schlusspfiff erstickte die Hoffnungen der Hausherren im Keim.

Frank & Co. führen nun in der Serie mit 3:1 und können mit einem weiteren Erfolg in Spiel 5 am Sonntag, 2. April, in der Sparkasse Arena (18:00 Uhr) ins Finale einziehen. In den beiden ersten Tagen wurde bereits über 3000 Eintrittskarten an den Mann gebracht, der Vorverkauf findet morgen im HCB-Büro von 10:00 bis 13:00 und von 16:00 bis 19:00 Uhr seine Fortsetzung, am Spieltag sind die Stadionkassen von 11:00 bis 13:00 und ab 16:00 Uhr geöffnet.

Das Match. Glen Hanlon musste heute auf die verletzten Mitch Hults und Mike Halmo verzichten, dafür kehrten Amorosa und Brunner ins Team zurück, out Glück und Kasslatter (Turnover).

Bully-Gewinn für Vienna und Kainz forderte sofort Harvey, fast im Gegenzug gingen die Foxes in Führung: schnelle Kombination über die rechte Seite zwischen Frattin und Alberga, präzises Zuspiel auf Thomas im Slot, der mit einer Direktübernahme einnetzte. Die Reaktion der Hausherren erfolgte prompt und führte zu zwei Powerplaysituationen: bei der ersten ließen die weißroten Special Teams nur eine Chance durch Hartl zu, beim zweiten war Harvey mehrmals im Brennpunkt, vor allem bei einem Abschluss von Sheppard aus kürzester Distanz. Bozen konnte seinerseits aus der ersten Überzahl kein Kapital schlagen, im Anschluss scheiterte Frattin aus dem Slot mit einer Direktübernahme an Starkbaum. Nach einer etwas ruhigeren Phase stellte McClure auf 2:0: Miceli spielte einen Pass zur Mitte, Gazley ließ die Scheibe für McClure durchlaufen, dessen Abschluss in der langen hohen Ecke einschlug. Nach einer Abwehraktion des Bozner Goalies gegen Brunner, verhinderte Starkbaum den dritten Bozner Treffer durch Miceli.

Das mittlere Drittel wurde gleich von einer Bankstrafe gegen Alberga eingeläutet und diese führte zum dritten Bozner Treffer: haarsträubender Fehler im Spielaufbau der Hausherren, McClure sagte danke und düpierte Starkbaum eiskalt mit einem platzierten Schuss in die kurze Ecke. Nach einer weiteren Möglichkeit für Gazley, der nur das Außennetz traf, folgte eine gute Phase der Capitals, die durch Gregoire und Fischer nach einem Aufbaufehler der Weißroten an Harvey scheiterten. In der Folge vergaben die Gäste mehrere gute Möglichkeiten, das Match endgültig zu entscheiden: Frigo mit einer Volleyabnahme aus dem hohen Slot und zweimal McClure, der beide Male von Gazley herrlich im Slot angespielt wurde, scheiterten allesamt am Wiener Torhüter, während Kainz kurz vor der Drittelpause nach einem schlechten Bozner Wechsel von Harvey gestoppt wurde,

Die Foxes waren zu Beginn des Schlussabschnittes zu passiv, ließen den Hausherren zu viel Spielraum und fast wäre dies ins Auge gegangen. Durch zwei Tore in den ersten zehn Minuten, zuerst durch ein Abstaubertor von Krys und dann durch einen Treffer via Rücken von Harvey durch Schlaufuchs Sheppard, kam Vienna bis auf einen Treffer an die Weißroten heran. Dann hielt Starkbaum sein Team durch einen starken Reflex bei einer 2:1 Situation gegen McClure im Spiel, musste aber kurz darauf bei einem weiteren Konter von Mantenuto die Segel streichen, der Abschluss des Italo-Kanadiers in die lange Ecke war zu präzise. Coach Dave Barr brachte bereits vier Minuten vor dem Schlusspfiff den sechsten Feldspieler, die Talferstädter ließen nicht mehr anbrennen und erzielten durch Gazley mit einem Schuss ins leere Tor Treffer Nummer fünf.

spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia 2:5 (0:2 – 0:1 – 2:2) – Serie 1:3

Die Tore: 00:31 Christian Thomas (0:1) – 16:15 Brad McClure (0:2) – 21:15 SH1 Brad McClure (0:3) – 42:47 Chad Krys (1:3) – 50:49 James Sheppard (2:3) – 53:44 Daniel Mantenuto (2:4) – 56:29 EN Dustin Gazley (2:5)

Schiedsrichter: Hronsky/Sternat – Bärnthaler/Durmis

PIM: 2:6

Torschüsse: 29:22

Zuschauer: 7022

