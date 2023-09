Bozen hat das Siegen verlernt – KAC gewinnt in der Sparkasse Arena mit 4:2

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten, denn auch die heutige Begegnung gegen den EC...

Artikel anhören Artikel anhören

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten, denn auch die heutige Begegnung gegen den EC KAC in der Sparkasse Arena ging mit 4:2 verloren.

Wie bereits gegen Fehervar konnten die Foxes einen Vorsprung nicht über die Runden bringen und wurden von den Kärntnern im Schlussdrittel überholt. Bozen zeigte sich zwar im Angriff leicht verbessert, aber wieder waren die Fehler in der Defensive für das heute von Fabio Armani und Alexander Egger nach der Verabschiedung von Coach Niklas Sundblad betreute Team für die Niederlage verantwortlich.

Das Spiel. Coach Armani stellte die Sturmlinien leicht um, in der Verteidigung kehrte Kris Pietroniro zurück, bekam aber keine Eiszeit.

Bozen fand sofort gut ins Spiel und erarbeitete sich sogleich zwei gute Möglichkeiten durch Lessio und Mantenuto, beide Male blieb Dahm Sieger. Nach knapp vier Minuten gingen die Gäste in Führung: der von der weißroten Verteidigung „vergessene” Postma hatte leichtes Spiel, konnte sich in aller Ruhe die Scheibe zurechtlegen und diese passte genau in die Ecke. Die Reaktion der Hausherren kam postwendend durch Thomas, sein Schuss traf aber nur die Querlatte. Dann gab es die ersten zwei Powerplay der Begegnung: während der KAC keinen Nutzen daraus ziehen konnte, machte es Bozen besser: nach dreizehn Minuten ließ Vandane eine Bombe vom Stapel, diese wurde noch leicht von Hundertpfund abgelenkt und Dahm hatte das Nachsehen. Gegen Ende des ersten Drittels vergab Frigo eine große Möglichkeit, während Svedberg einen Schuss aus kurzer Distanz von Ganahl neutralisierte.

Der mittlere Abschnitt gehörte fast eindeutig den Hausherren. Gleich zu Beginn hatten die Weißroten Powerplay, ließen aber einige gute Chancen aus. So war es Mantenuto, der mit einem präzisen Pass aus der Tiefe von Lessio den Turbo zündete und Dahm eiskalt düpierte. Die Talferstädter retteten sich bei einer Überzahl der Gäste nur knapp über die Runden, gleich nach Ende der Strafe hatten zuerst Frank, dann Gazley und Halmo den dritten Treffer auf dem Schläger. Bei der nächsten Bozner Überzahl legte McClure für Gazley auf, der jedoch einen Bruchteil zu spät zum Rendezvous mit der Scheibe kam. Der mittlere Abschnitt schien mit der 2:1 Führung für Bozen zu Ende zu gehen, da gelang den Gästen 29 Sekunden vor der Sirene der Ausgleich: Fraser gewann ein Duell an der Bande, leitete die Scheibe zu Sablattnig weiter, dessen Schuss unglücklich von Frank abgelenkt wurde und Svedberg war zum zweiten Mal geschlagen.

Im Schlussabschnitt bauten die Foxes leicht ab. Nach einem anfänglichen Strohfeuer, wo Dahm einige Male eingreifen musste, wurde Unterweger im Slot allein gelassen, dieser nahm Maß und sein Slapshot landete genau in der Kreuzecke. Der Widerstand der Foxes war durch diesen Treffer gebrochen und fünf Minuten nach dem Kärntner Führungstreffer entwischte Ganahl im Konter und überraschte Svedberg an der kurzen Ecke. In den Schlussminuten hielt Dahm den Vorsprung seiner Mannschaft mit zwei Paraden fest: Bozen agierte mit sechs gegen vier Feldspielern und der Torhüter der Gäste neutralisierte zuerst einen Slapshot von Thomas und anschließend eine 100%-ige von Gazley.

HCB Südtirol Alperia – EC KAC 2:4 [1:1 – 1:1 – 0:2]

Die Tore: 03:59 Paul Postma (0:1) – 13:22 Davis Vandane PP1 (1:1) – 27:19 Daniel Mantenuto (2:1) – 39:31 Tobias Sablattnig (2:2) – 49:14 Clemens Unterweger (2:3) – 55:24 Manuel Ganahl (2:4)

Torschüsse: 28:26

PIM: 6:12

Schiedsrichter: Nikolic K./Zrnic – Pardatscher/Puff

Zuschauer: 2.125

5130 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten