Bozen gewinnt Finalspiel 1 – Red Bull mit 1:0 in der Sparkasse Arena besiegt

Bozen. (PM HCB) Volles Haus in der Sparkasse Arena zum Auftakt des Finales zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull Salzburg....

Bozen. (PM HCB) Volles Haus in der Sparkasse Arena zum Auftakt des Finales zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull Salzburg.

Mit einer exzellenten mannschaftlichen Vorstellung und einer makellosen Defensive unter der Regie eines abermals starken Harvey entschieden die Foxes Finalspiel 1 knapp, aber verdient, mit 1:0 für sich. Entscheidend war der Treffer von Christian Thomas nach dreizehn Minuten im Startdrittel, für den Rest sorgte die Bozner Verteidigung, die wie ein Bollwerk den Angriffen des Gegners standhielt und eine Vielzahl von Schüssen der Mozartstädter blockte.

Das Match. Coach Greg Hanlon musste auf den grippeerkrankten Gazley verzichten, an seiner Stelle spielte Pascal Brunner in der Linie mit Halmo und McClure, out Amorosa, Glück und Matus (Turnover).

Nach der üblichen Abtastphase war es McClure, der den ersten Abschuss aus spitzem Winkel versuchte, auf der Gegenseite wurde ein Blueliner von Stajnoch gefährlich abgefälscht und verfehlte nur knapp das Ziel. Nach zehn Minuten rettete Harvey mit einem Big Save auf Harnisch aus kürzester Distanz. Im Anschluss hatten die Bullen das erste Powerplay zur Verfügung, die Weißroten konterten mit einem hervorragenden Penalty Killing. Nach einer weiteren Chance für McClure, der die Scheibe knapp neben den Kasten setzte, gingen die Hausherren in Führung: Thomas netzte nach mehreren Haken auf engstem Raum zur Bozner Führung ein. Nach einer weiteren Rettungstat von Harvey auf Baltram gab es zum zweiten Mal Überzahl für Salzburg, auch diesmal war das Penalty Killing der Hausherren vom Prädikat Extraklasse.

Torloser zweiter Abschnitt mit einer guten Anfangsphase der Foxes: ein Blueliner von Culkin verfehlte nur um Millimeter das gegnerische Gehäuse und ein Sturmlauf von McClure über die linke Seite wurde von Tolvanen abgelenkt. In der Folge ließen die Weißroten den Gegner mit einem hartnäckigen Forechecking und einer perfekten defensiven Leistung nicht ins Spiel kommen. Und wenn Salzburg einmal gefährlich vor das Bozner Tor kam, war dort immer noch ein aufmerksamer Harvey, der einen verdeckten Distanzschuss von McWilliam entschärfte und den durchgebrochenen Paul Huber blockte. Gegen Ende der zweiten Spielzeit hatten die Weißroten zwei Powerplay zur Verfügung: beim ersten versuchten sie es durchwegs mit Schüssen aus der Distanz, beim zweiten entwischte Wukovitz im Konter, der Bozner Goalie entschärfte jedoch seinen Vorstoß.

Mantenuto eröffnete den Schlussabschnitt mit einem Schuss aus spitzem Winkel, Tolvanen deckte seine Ecke gut ab, dann brachte ein Fehlpass der Mozartstädter Alberga in gute Schussposition, der Salzburger Goalie war zur Stelle. Nach fünf Minuten verhinderte Harvey mit einer Glanzparade eine 100%-ige von Bourke, auf der Gegenseite umkurvte Mitch Hults den gegnerischen Kasten, sein Abschluss aus der Drehung war zu hoch angesetzt. Die Talferstädter konnten auch beim dritten Powerplay das Ergebnis nicht erhöhen, allerdings hätte ein verdeckter Distanzschuss von Cole Hults Tolvanen fast überrascht. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff erhöhten die Gäste das Tempo, die Bozner Defensive stand hervorragend und ließ eigentlich nur eine Chance für Paul Huber, der sich mit einem Sololauf bis Harvey durchtankte, zu, sein Abschluss ging am Tor vorbei. Auch mit der Herausnahme des Torhüters und dem sechsten Feldspieler in der letzten Minute konnten die Red Bull die Bozner Festung nicht aushebeln.

Spiel 2 findet bereits am Samstag, 8. April, in der Salzburg Eisarena statt. Das Match wird um 19:30 Uhr angepfiffen und wird Live auf VB33 übertragen (public viewing @ H1 Eventspace, Messe Bozen).

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 1:0 (1:0 – 0:0 – 0:0) – Serie 1:0

Die Tore: 13:32 Christian Thomas (1:0)

Schiedsrichter: HronskY/Nikolic M. – Durmis/Konc

PIM: 4:4

Torschüsse: 22:18

Zuschauer: 5589

13603 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München