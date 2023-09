Bozen geht mit 7:1 gegen Ilves in der Sparkasse Arena unter

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Zweites Champions Hockey League Match für den HCB Südtirol Alperia heute in der Sparkasse Arena gegen das Top Team...

Artikel anhören Artikel anhören

Bozen. (PM HCB) Zweites Champions Hockey League Match für den HCB Südtirol Alperia heute in der Sparkasse Arena gegen das Top Team Ilves Tampere aus Finnland.

Die Foxes hatten gegen einen übermächtigen Gegner einen schweren Stand: nach einer komfortablen 3:0 Führung der Gäste nach sechs Minuten ließ der Treffer von Thomas kurz vor Ende des ersten Drittels etwas Hoffnung für die Hausherren aufkommen, doch die Disziplinlosigkeit der Foxes führte im mittleren Abschnitt zu weiteren vier Toren der Finnen.

Das Spiel. Coach Niklas Sundblad schenkte demselben Lineup wie aus der Begegnung von Mannheim das Vertrauen, also ohne Pietroniro und Teves, wieder mit dabei Michele Forte vom Farmteam Fassa.

Fulminanter Start der Gäste, die den Weißroten in allen Belangen überlegen waren und nach sechs Minuten bereits mit 3:0 in Führung lagen. Masin. Stransky und Meskanen waren die Torschützen, jeweils nach herrlich herausgespielten Kombinationen. Die Hausherren prüften den gegnerischen Goalie erstmals nach neun Minuten beim ersten Powerplay des Spieles durch eine Direktabnahme von McClure und einem Versuch von Halmo. Bei der ersten Überzahl der Gäste schnappte sich Miceli die Scheibe im eigenen Drittel, war auf und davon, sein Abschluss landete in der Fanghand von Gunnarsson. Vier Minuten vor Drittelende hatte das Eishockeyspielen ein jähes Ende und die Eisfläche verwandelte sich in einen Boxring. Es hagelte Strafminuten für beide Teams, teilweise belegten je 4 Spieler die Kühlbox, währen sich Lessio und Friman Matchstrafen einhandelten. In der Zwischenzeit gelang den Weißroten der erste Treffer durch einen Rebound von Thomas, der einen Querpass von Lessio beim zweiten Versuch im finnischen Kasten unterbrachte.

Die Weißroten konnten das Match zu Beginn des mittleren Abschnittes offener gestalten und hatten bei einem 3:1 Konter eine Riesenchance durch Miglioranzi, der jedoch direkt auf Gunnarsson zielte. Nach einem knallharten Blueliner von Vandane führte das nächste Powerplay der Gäste nach nur 9 Sekunden zum vierten Treffer durch Suomi. Im Anschluss ließ eine doppelte Strafe gegen Bozen alle Dämme brechen, die Finnen nutzten die zweifache Überzahl durch Lancaster und Mäntykiwi. Das Spiel war somit vorzeitig entschieden, auch wenn Gazley nach einem sehenswerten Move goldrichtig für Halmo auflegte, dieser setzte die Scheibe über das Gehäuse, Thomas scheiterte allein im Slot am finnischen Torhüter und Halmo brachte abermals ein schönes Zuspiel von Frank nicht im gegnerischen Kasten unter. Beim nächsten Powerplay zugunsten der Gäste klingelte es zum siebten Mal im Kasten von Svedberg, es war ein unglückliches Eigentor von Di Perna.

Der letzte Abschnitt hatte demzufolge nichts mehr zu sagen, Ilves nahm das Tempo aus dem Spiel. Trotz drei weiteren Powerplay zugunsten der Gäste fiel diesmal kein weiterer Treffer. Zu erwähnen vielleicht ein Konter von Virtanen, der von Svedberg gestoppt wurde und ein Breakaway von Thomas, der an Gunnarsson scheiterte.

Die nächste Aufgabe für Frank & Co. steht für Dienstag auf dem Programm, da kreuzen die Foxes in der Intercable Arena von Bruneck die Schläger mit dem HC Pustertal (Alperia Cup).

HCB Südtirol Alperia – Ilves Tampere 1:7 (1:3 – 0:4 – 0:0)

Die Tore: 04:00 Dominik Masin (0:1) – 04:19 Simon Stransky (0:2) – 06:34 Ville Meskanen (0:3) – 18:15 PP1 Christian Thomas (1:3) – 26:05 PP1 Eemeli Suomi (1:4) – 29:12 PP2 Les Lancaster (1:5) – 30:16 PP2 Matias Mäntykiwi (1:6) – 37:41 PP1 Oula Palve (1:7) –

Schiedsrichter: Nikolic M./Zrnic – Zgonc/Pardatscher

PIM: 53:43

Torschüsse: 22:36

Zuschauer: 2.603

4440 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten