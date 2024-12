Bozen geht gegen den KAC leer aus

Bozen. (PM HCB) Ein negativer Abend am zweiten Weihnachtsfeiertag für den HCB Südtirol Alperia, der vor 3.700 Zuschauern in der Sparkasse Arena mit 0:3 gegen den EC KAC unterliegt.

Die Weiß-Roten verlieren damit zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge und schaffen es ebenso erstmals nicht, innerhalb von 60 Minuten ein Tor zu erzielen. Die Niederlage, die Bozen auf den zweiten Tabellenplatz abrutschen lässt, muss schnell verarbeitet werden, denn bereits am Samstag, den 28. Dezember, um 19:45 Uhr treten Frank und seine Mitspieler im Odegar von Asiago an. Am Montag, den 30. Dezember, zur gleichen Uhrzeit, steht das nächste Heimspiel gegen den VSV an.

Trainer Glen Hanlon lässt Miglioranzi aufgrund von Rotation auf der Tribüne, während Gazley (Grippe) und Brunner (auf dem Eis mit Meran) ebenfalls fehlen.

Bozen startet gut in die Partie, McClure sorgt nach einem gelungenen Forecheck von DiGiacinto für erste gefährliche Szenen vor Dahm. Doch schon in der 5. Minute geht der KAC in Führung: Nach einem Fehler der Foxes beim Spielaufbau harmonieren Maier und Fraser hervorragend, sodass Mursak mit etwas Glück – über den Pfosten und Harveys Schlittschuh – das 1:0 erzielt. Die Weiß-Roten lassen anschließend drei Powerplays ungenutzt, ebenso wie die Kärntner eine Überzahlsituation ungenutzt lassen. Erwähnenswerte Chancen haben lediglich Finoro und From.

Im zweiten Drittel dominiert Bozen das Spiel, bleibt aber ineffizient. Salinitri vergibt zwei Großchancen, Helewka bringt den KAC in Bedrängnis, und schließlich treffen Frigo und Mantenuto innerhalb kurzer Zeit nur den Pfosten. Die Kärntner kommen durch einen Alleingang von Petersen zu einer Gelegenheit, doch Harvey pariert stark. Im Powerplay erhöhen die Gäste schließlich auf 2:0: Ein übermotiviertes Bozen wird ausgekontert, und Petersen bedient Mursak, der seinen Doppelpack schnürt.

Im dritten Drittel zeigt Bozen wenig Durchschlagskraft. Zwar versucht das Team, das Spiel in die gegnerische Hälfte zu verlagern, doch echte Torchancen bleiben rar. Ein weiteres Powerplay verpufft wirkungslos, nur Finoro und Christoffer zwingen Dahm zu zwei Paraden. In der 54. Minute sorgt Hochegger mit einem schnellen Angriff für die Entscheidung: Sein Pass auf Unterweger wird aus kurzer Distanz zum 0:3 verwertet, was gleichzeitig den Endstand bedeutet.

HCB Südtirol Alperia – EC KAC 0 – 3 [0-1; 0-1; 0-1]

Tore: 04:54 Jan Mursak (0-1); 37:27 Jan Murskak PP1 (0-2); 53:33 Clemens Unterweger (0-3)

Torschüsse: 34-26

Strafminuten: 8-12

Schiedsrichter: Piragic, Zrnic / Mantovani, Pardatscher

Zuschauer: 3.690

