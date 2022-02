Bozen gegen Tabellenprimus ohne Chance â€“ Salzburg gewinnt mit 3:0 in der Eiswelle

Bozen. (PM HCB) In einem Spiel ohne große Höhepunkte hatte der HCB Südtirol Alperia gegen Tabellenführer EC Red Bull Salzburg nicht den Funken einer...

Bozen. (PM HCB) In einem Spiel ohne große Höhepunkte hatte der HCB Südtirol Alperia gegen Tabellenführer EC Red Bull Salzburg nicht den Funken einer Chance und ging sang- und klanglos mit 3:0 unter.

Langsam wird die Lage im weißroten Haus kritisch, denn der Abstand zu den Top Six vergrößert sich von Spiel zu Spiel.

Das Match. Bezüglich Line-Up gesellte sich heute zu den langzeitverletzten Pitschieler und Tauferer auch der angeschlagene Gazley dazu, daher musste Coach Greg Ireland seine Sturmlinien neu formieren, als Starting Goalie fungierte Justin Fazio.

Fazit des ersten Abschnittes: Salzburg mit halber Kraft, Foxes ohne Power und Ideen. Beide Teams schlugen ein gemächliches Tempo ein, die Gäste hatten meist das Sagen und konnten zu Beginn zwei Fehler der Bozner Defensive, einen Ausflug von Fazio hinter das Gehäuse und einen Fehlpass von Trivellato, nicht zur Führung nutzen. Der einzige gefährliche Schuss seitens der Weißroten resultierte aus einem Hammer von Lowe, der nur knapp das Gehäuse verfehlte. Beim ersten Powerplay zugunsten der Hausherren merkte man gar nicht, dass Bozen mit einem Mann mehr auf dem Eis spielte. Kurz vor dem ersten Pausentee spielte Schneider Brennan im hohen Slot an, der mit einem tollen Move einen Verteidiger aussteigen ließ und die Scheibe in die hohe Ecke beförderte. Salzburg legte vermeintlich sofort durch Schneider nach, der Treffer wurde jedoch nach Videobeweis wegen Abseits nicht gegeben.

Nach einem kurzen Energieanfall der Foxes zu Beginn des mittleren Abschnittes und einer vergebenen Chance durch Insam bekamen die Gäste sofort wieder Aufwind, der nur kurz durch eine Bankstrafe gegen Huber unterbrochen wurde. Doch gleich im Anschluss landeten zuerst Plastino und dann Trivellato ebenfalls in der Kühlbox und dies führte zum zweiten Treffer der Gäste durch einen von Loney abgelenkten Onetimer von Schneider. Auch in der Folge setzten sich die Mozartstädter minutenlang im Bozner Drittel fest, bis nach 14 Minuten Miceli erstmals Lamoureaux aus spitzem Winkel forderte, im Anschluss ließ Frank allein vor dem gegnerischen Kasten eine Top Chance aus. Kurz vor der zweiten Sirene ließ die weißrote Defensive Loney gewähren, der aus dem Slot eiskalt in die hohe Ecke zum 3.0 abzog.

Salzburg zog sich im Schlussabschnitt zurück und kontrollierte das Spiel, demzufolge ergaben sich für die Weißroten einige Möglichkeiten zum Ehrentreffer: Bernard konnte aus einem Fehlpass vor dem eigenen Tor von Brennan kein Kapital schlagen, Glück und Mizzi im Nachschuss hatten auch keinen Erfolg, Frank vergab abermals allein vor Lamoureaux, Catenacci kam bei einem Penalty auch nicht am gegnerischen Torhüter vorbei, genauso wie bei einem schnellen Antritt direkt von der Strafbank kommend.

Bernard & Co. haben nun bereits am Freitag, 18. Februar, die Möglichkeit, wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen. Mit Spielbeginn um 19:45 Uhr ist der EC Grand Immo VSV in der Eiswelle zu Gast.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1 – 0:2 – 0:0)

Die Tore: 19:39 Terrence Brennan (0:1) – 25:31 PP2 Ty Loney (0:2) – 38:42 Ty Loney (0:3) –

Schiedsrichter: Huber/Nikolic K. – Martin/Sparer

Zuschauer: 1476