EHC Black Wings LinzHCB Südtirol Alperia

Bozen feiert vierten Erfolg – Linz mit 3:2 besiegt

28. September 20252 Mins read33
Bozens Michele Marchetti (links) - © Vanna Antonello
Bozen. (PM HCB) Vierter Sieg in Serie für den HCB Südtirol Alperia, der auch im zweiten Heimspiel des Wochenendes die vollen drei Punkte einfährt: Die Foxes bezwingen die Steinbach Black Wings Linz mit 3:2 dank des Treffers von Luca Frigo im dritten Drittel.

Ein besonderer Abend für Dustin Gazley: Bei seinem 284. Einsatz im weiß-roten Trikot schenkt sich der Italo-Amerikaner selbst sein 100. Tor für Bozen. Damit bleiben die Südtiroler auf dem dritten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter Salzburg und vier hinter Spitzenreiter Olimpija Ljubljana (beide mit einem Spiel mehr und die nächsten beiden Gegner der Foxes).
Spielverlauf: Coach Kleinendorst muss auf McClure verzichten, der mit muskulären Problemen ausfällt. Seinen Platz in der zweiten Linie übernimmt Marchetti, zudem kehrt Miglioranzi ins Lineup zurück. Im Tor steht Harvey.

Die Anfangsphase ist recht zerfahren, beide Teams tun sich schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Bozen versucht das Tempo zu erhöhen, Marchetti kommt nach Vorarbeit von Schneider fast zur Führung. Auf der Gegenseite prüft Oschgan Harvey, der stark pariert. Das erste Powerplay der Weiß-Roten bleibt ohne Ergebnis, anschließend scheitern Brunner und Gersich an Tirronen, dessen Abwehr Gersich’ Ablenkung nur knapp am Pfosten vorbeigehen lässt. Gefährlichster Spieler bei Linz bleibt der 17-jährige Oschgan, der Harvey erneut zu einer Glanzparade zwingt.

Im Mitteldrittel nimmt das Spiel Fahrt auf. Nach einer Minute nutzt Romig einen Fehler der Foxes im fiSpielaufbau, bedient Knott, der Harvey zwischen den Schonern überwindet. Die Antwort der Weiß-Roten folgt jedoch prompt: In Überzahl erzielt Dustin Gazley in der 25. Minute sein 100. Tor im Bozner Trikot. Die Partie wogt hin und her, doch die Hausherren gehen in der 31. Minute erneut in Führung: Pollock spielt von hinter dem Tor vor dem Slot, Schneider schnappt sich die Scheibe und vollendet eiskalt. Keine zwei Minuten später gleichen die Black Wings jedoch aus: Oschgan legt für Romig auf, der den Puck unter die Latte zimmert. Kurz vor der zweiten Pause vergibt Frigo eine Großchance, als er einen Querpass von Digiacinto vor dem leeren Tor nicht verwerten kann – so bleibt es beim 2:2.

Das letzte Drittel ist zunächst von Vorsicht geprägt, bis zur 49. Minute: Frigo nutzt einen kapitalen Fehler der Linzer Defensive, läuft allein auf Tirronen zu, umkurvt ihn und bringt Bozen erneut in Führung. Diesen Vorsprung verwalten die Weiß-Roten souverän, ohne große Gefahr zuzulassen. Fünf Minuten vor Schluss bietet sich den Foxes sogar die Entscheidung: Schneider und Marchetti laufen im Zwei-auf-Null, doch Tirronen rettet spektakulär und hält Linz im Spiel. In der Schlussphase wirft die Truppe von Coach Lukas noch einmal alles nach vorne, doch eine nennenswerte Offensivaktion gelingt nicht mehr. Mit der Schlusssirene gehören die drei Punkte Bozen.

Frank und seine Mitspieler stehen nächstes Wochenende wieder auf dem Eis: am 3. Oktober (19:15 Uhr) beim Spitzenspiel in der Eisarena gegen den EC Red Bull Salzburg (live auf DAZN), am Sonntag, den 5. Oktober, folgt dann ein weiteres Topduell zu Hause gegen Olimpija Ljubljana.

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 3 – 2 [0-0; 2-2; 1-0]
Tore: 21:17 Graham Knott (0-1); 25:17 Dustin Gazley PP1 (1-1); 31:09 Cole Schneider (2-1); 32:40 Emilio Romig (2-2); 49:01 Luca Frigo (3-2)
Torschüsse: 36-21
Strafminuten: 0-4
Schiedsrichter: Nikolic M., Sternat / Fleischmann, Weiss
Zuschauer: 2.510

3196
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Previous post Ice Tigers deklassieren Dresden

Eishockey-Magazin TV

