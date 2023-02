Bozen Erfolgsserie geht auch gegen Salzburg weiter – Knapper 4:3 Erfolg in der Sparkasse Arena

Bozen. (PM HCB) Big Match in der Sparkasse Arena zum Ausklang der Regular Season zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull...

Bozen. (PM HCB) Big Match in der Sparkasse Arena zum Ausklang der Regular Season zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull Salzburg im Rahmen des Südtirol 1Day.

Vor Spielbeginn wurde der Gewinner des Wettbewerbs Preis für Kampfgeist „Gino Pasqualotto“ ausgezeichnet: nach Insam, Egger, Frank, Irving, Robertson und Halmo kürten heuer die Mitglieder von HCBfans.net, Abonnenten und Journalisten Luca Frigo zum Sieger. In einer auf hohem Niveau stehenden Begegnung, die bis zum Schlusspfiff auf des Messers Schneide stand, besiegten die Foxes auch den direkten Verfolger aus der Mozartstdt mit 4:3. Matchwinner waren Angelo Miceli (MVP des Matches) und Colin Hults mit je zwei Treffern.

Das Match. Foxes ohne Amorosa, Bernard, Frattin und Glück, das Tor hütete Sam Harvey mit dem jungen Lorenzo Marinelli vom Farmteam HC Meran als Backup, während Domenico Alberga sein 200. Spiel im weißroten Trikot bestritt, in welchem er bisher 91 Punkte gesammelt hat.

Nach einem gegenseitigen Abtasten in den ersten Minuten und der Salzburger Führung entwickelte sich ein spannendes und hochklassiges Spiel. Wie erwähnt, gingen die Gäste nach sieben Minuten in Führung: Thaler schnappte sich einen Fehlpass im Angriff von Dalhuisen, war auf und davon und düpierte Harvey in der rechten oberen Ecke. Die erste Reaktion der Foxes kam durch einen Querpass von Culkin auf Halmo, dessen abgelenkter Schuss aus dem Slot von Kickert geblockt wurde, kurz darauf tauchte McClure allein vor dem Salzburger Goalie auf, auch er konnte ihn nicht austricksen. Der Ausgleichtreffer gelang Bozen in doppelter Überzahl, es war eine Co-Produktion der Gebrüder Hults: Mitch legte für Colin auf der blauen Linie auf, sein ansatzloser Slapshot passte genau. Salzburg hatte im Anschluss zwei Chancen auf die abermalige Führung, zuerst trennte Cole Hults Paul Huber im letzten Augenblick von der Scheibe, während Harvey bei einem 2:1 Konter gegen Mario Huber Sieger blieb, beide Male waren die Gäste in Unterzahl. Zwei Minuten vor Drittelende gelang den Mozartstädtern die erneute Führung: Harvey ließ einen Distanzschuss von Krening genau vor die Füße von Cernik abprallen, dieser konnte ohne Mühe einschieben.

Gleich zu Beginn des mittleren Abschnittes gelang den Hausherren der Ausgleich, abermals in Überzahl: Kickert wehrte mit einem Big Save den Abschluss von McClure ab, Gazley verlängerte den Rebound zu Miceli, der abstaubte. McClure luchste in Unterzahl Robertson die Scheibe ab und kam frei zum Abschluss, wieder war bei Kickert Endstation. Nach einer kurzen Verschnaufpause von beiden Seiten, übernahm Salzburg das Kommando auf dem Eis und schnürte die Weißroten bei einem Powerplay in der eigenen Zone ein, Harvey und seine Vorderleute retteten sich mit Mühe über die Runden. Die Mozartstädter stürmten weiter und wurden drei Minuten vor der zweiten Pause belohnt: Heinrich schloss eine schnelle Kombination mit Thaler und Heigl erfolgreich ab.

Bozen tat sich zu Beginn des Schlussabschnittes gegen das hohe Forechecking der Gäste schwer, sein Spiel zu entfalten, dann erlöste Miceli im Powerplay mit seinem zweiten Treffer des Abends die gut 4500 Zuschauer: Gazley legte für den Italo-Kanadier im Slot auf, dieser lenkte die Scheibe Volley aus der Luft in den Salzburger Kasten. Dieser Treffer gab den weißroten neuen Auftrieb: Kapitän Frank verfehlte die Scheibe im Slot nach Querpass von Mantenuto, eine Bombe von Miglioranzi ging um Millimeter neben das Gehäuse, dasselbe Schicksal ereilte ein Wristshot von Halmo. Nach einer Rettungstat von Harvey scheiterte Felicetti zunächst an Kickert, dann zog Colin Hults aus unmöglicher seitlicher Position ab, die Scheibe landete im Tor, vermutlich wurde diese noch von einem Salzburger Spieler abgelenkt.

Frank & Co. müssen nun das Ende der Pre-Playoffs Spiele abwarten, um beim anschließenden Pick ihren Viertelfinalgegner auszusuchen. Das erste Spiel findet am Dienstag, 7. März, in der Sparkasse Arena statt.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzbrug 4:3 (1:2 – 1:1 – 2:0)

Die Tore: 06:21 Lucas Thaler (0:1) – 13:07 PP1 Cole Hults (1:1) – 18:17 David Cernik (1:2) – 22:59 PP1 Angelo Miceli (2:2) – 37:05 Dominique Heinrich (2:3) – 47:12 PP1 Angelo Miceli (3:3) – 57:34 Cole Hults (4:3)

Schiedsrichter: Berneker/Trilar – Hribar/Martin

PIM: 4:12

Torschüsse: 32:27

Zuschauer: 4525

5379 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München