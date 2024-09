Bozen empfÃ¤ngt Linz und die Pusterer WÃ¶lfe

Bozen. (PM HCB) Die ICE Hockey League, die ihr 25-jähriges Bestehen feiert, ist bereit für den Start. Und für den HCB Südtirol Alperia wird...

Morgen, Freitag, den 20. September, um 19:45 Uhr, treffen die Foxes auf die Black Wings Linz, und am Sonntag um 18:00 Uhr folgt das Derby gegen den HC Pustertal. Dazwischen findet am Samstag die von SEAB organisierte Feier im Innenhof der Sparkasse Arena statt, mit Musik, Spielen, Foodtrucks und der offiziellen Teampräsentation. Doch der Reihe nach.

Morgen, Freitag, den 20. September, um 19:45 Uhr, treffen die Foxes auf die Black Wings Linz, und am Sonntag um 18:00 Uhr folgt das Derby gegen den HC Pustertal. Dazwischen findet am Samstag die von SEAB organisierte Feier im Innenhof der Sparkasse Arena statt, mit Musik, Spielen, Foodtrucks und der offiziellen Teampräsentation. Doch der Reihe nach.

Das Spiel am Freitag wird sofort eine echte Herausforderung für die Weiß-Roten sein, die ihre Preseason mit fünf Siegen (Cortina, Meran, zweimal Innsbruck und Pustertal) und drei Niederlagen (Spisska Nova Ves, Asiago und Augsburg) beendet haben. Linz hat einige Schlüsselspieler im Kader behalten, darunter Tirronen, Roe, St-Amant, Stuart, Knott und Collins sowie Lebler und Romig, und nur wenige, gezielte Verstärkungen hinzugefügt: in der Verteidigung die Kanadier Greg Moro und der US-Amerikaner Ian Scheid, im Angriff die Österreicher Henrik Neubauer und Marcel Witting. Angeführt wird das Team von einem der beeindruckendsten Trainer der letzten ICEHL-Jahre: Philipp Lukas. Nach zwei schwierigen Saisons zwischen 2020 und 2022 sind die Black Wings zu alter Stärke zurückgekehrt und wollen nach zwei aufeinanderfolgenden Viertelfinal-Niederlagen erneut oben angreifen. Auch die Österreicher haben acht Vorbereitungsspiele absolviert und dabei 4 Siege (Landshut, Nürnberg, Augsburg und Nitra) sowie ebenso viele Niederlagen (Kassel, Regensburg und zweimal Ceske Budejovice) verzeichnet.

Das Derby gegen Pustertal bedarf keiner großen Vorstellung. Letzten Samstag trafen die beiden Teams im Alperia Cup aufeinander, wobei Bozen in der Verlängerung mit 1:0 gewann. Für das Spiel am Sonntag wird jedoch eine ganz andere Begegnung erwartet. Die Schwarz-Gelben haben eine Art Neuanfang gestartet: Es gibt 12 neue Gesichter im Team, mit Wechseln in allen Bereichen und vielen italienischen Neuverpflichtungen (aus der AlpsHL Zanatta, Traversa und Conci, aus der OHL Tommy Purdeller). Unter den Importspielern konzentrierten sich die Verpflichtungen vor allem auf die Verteidigung (Bouramman, Andersen, Osmanski und Wesley), während im Angriff Spieler wie Findlay, Coulter und Lacroix hinzukamen. Im Tor steht neben Andy Bernard der ehemalige Fehervar-Spieler Olivier Roy. Letztes Jahr erreichten die Schwarz-Gelben das erste ICEHL-Halbfinale, nachdem sie den Umweg über die Pre-Playoffs genommen hatten. Dieses Jahr will das von Neo-Trainer Jason Jaspers trainierte Team als Außenseiter angreifen. In der Preseason haben die Wölfe einen Sieg gegen Landshut errungen und fünf Niederlagen hinnehmen müssen (Frankfurt, Kometa Brno, Villach, Asiago und Bozen).

Trainer Glen Hanlon und Associated-Coach Fabio Armani konnten aus der Preseason positive Erkenntnisse gewinnen. Die Angriffsreihen der Foxes sind stark besetzt, auch wenn die Weiß-Roten in den letzten 180 Minuten kein Tor im 5-gegen-5 erzielen konnten. An diesem Wochenende wird erwartet, dass der nötige „Klick“ kommt, der notwendig ist, um den Saisonrhythmus zu finden. Auf der anderen Seite hat die Verteidigung seit 120 Minuten kein Gegentor kassiert, und Torhüter Sam Harvey scheint bereits in hervorragender Form zu sein. Für das erste Wochenende ist das Debüt von Anthony Salinitri im weiß-roten Trikot geplant, der die Preseason aufgrund einer Verletzung verpasst hat. Voraussichtlich werden nur die Langzeitverletzten Miglioranzi und Halmo (letzterer muss zudem noch drei Spielsperren aus der letzten Saison absitzen) ausfallen.

Tickets und Vorverkauf

Tickets sind online unter https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano erhältlich, und der Vorverkauf läuft wie folgt:

– Donnerstag, 19. September, von 16:00 bis 18:30 Uhr im Büro (für beide Spiele)

– Freitag, 20. September, von 13:00 bis 14:30 Uhr und ab 17:45 Uhr an der Kasse (nur für das Spiel gegen Linz)

– Samstag, 21. September, von 15:00 bis 18:30 Uhr im Büro

– Sonntag, 22. September, ab 16:00 Uhr

Die Feier in der Sparkasse Arena

Wie im letzten Jahr hat die SEAB im Innenhof der Sparkasse Arena die Season Opening Party organisiert: Zwei Tage, an denen man nicht nur Eissportarten ausprobieren, sondern vor allem auch die Feier mit Musik, Foodtrucks und Spielen für Kinder genießen kann. Der Höhepunkt ist für Samstagnachmittag geplant: Um 16:00 Uhr findet ein öffentliches Training der Foxes statt, und gegen 17:30 Uhr wird die erste Mannschaft sowie die Spieler der HCB Foxes Academy offiziell vorgestellt. HIER das komplette Programm.