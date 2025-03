Bozen dominiert Spiel 5 und geht in der Serie wieder in FÃ¼hrung

Bozen. (PM HCB) Dritter Heimsieg in der Viertelfinalserie für den HCB Südtirol Alperia, der vor 3.500 Fans in der Sparkasse Arena den EC iDM Wärmepumpen VSV mit einem klaren 6:1 bezwingt.

Ein Erfolg, der den Weiß-Roten erlaub, in der Serie mit 3:2 in Führung zu gehen: Am Freitag findet in der Stadthalle Villach (live auf DAZN) Spiel 6 statt, in dem Bozen den ersten Matchball für den Einzug ins Halbfinale hat.

Der Spielverlauf: Coach Glen Hanlon nimmt einige Änderungen in der Aufstellung vor. Spornberger, Marchetti und Finoro pausieren, während Miglioranzi und Daniel Frank in die Mannschaft zurückkehren. Der Kapitän steht damit erstmals wieder auf dem Eis, nachdem er sich am 25. Januar verletzt hatte.

Die Foxes geraten zunächst bei einem Vorstoß von Rauchenwald in Bedrängnis, übernehmen dann aber die Kontrolle über das Spiel. In der 5. Minute unterläuft Cannata ein schwerer Fehler hinter dem Tor, Christoffer legt für Gazley auf, der das 1:0 erzielt. Bozen bleibt spielbestimmend und kommt zu weiteren Chancen durch Frigo, dessen Schuss aus dem Slot von der österreichischen Abwehr geblockt wird, sowie durch Bradley. Der VSV prüft Harvey mit Schüssen von Hancock und Coatta, doch in der 18. Minute erhöht Bozen: Gazley leitet einen Konter auf der linken Seite ein, spielt auf Helewka, der auf 2:0 stellt. Halmo und Saracino verpassen nur knapp das dritte Tor, doch ein Fehler von Saracino führt zum Anschlusstreffer für Villach: Scherbak bedient Vallant, der den Puck aus dem Slot unter die Latte jagt – begleitet von einer provokanten Jubelgeste in Richtung Publikum.

Im zweiten Drittel fegt Bozen wie ein Orkan über das Eis. In der 26. Minute bedient DiGiacinto Salinitri, der den Puck unhaltbar in den Winkel setzt. Jetzt gibt es nur noch eine Mannschaft auf dem Eis: 25 Sekunden später wird McClure vor dem Tor vergessen, umkurvt Cannata und trifft zum 4:1. Keine Minute vergeht, da schnappt sich Gazley in der Angriffszone die Scheibe, legt auf Helewka, der den Torhüter ausspielt und das 5:1 erzielt. Die Sparkasse Arena tobt. Kurz darauf verpasst Frigo das sechste Tor nur knapp, ein Treffer von Saracino wird wegen Torhüterbehinderung annulliert. Doch in der 32. Minute ist es soweit: McClure trifft per Volley-Schlag zum 6:1, und die Foxes lassen dem Gegner keine Chance.

Das Schlussdrittel ist reines Verwaltungswerk für Bozen, das nichts mehr anbrennen lässt. In drei Überzahlsituationen kommen die Weiß-Roten noch dem siebten Tor nahe, konzentrieren sich jedoch vor allem darauf, Villach keinen Raum mehr zu lassen. Die Gäste scheinen gedanklich bereits bei Spiel 6. Die Schlusssirene besiegelt den 6:1-Erfolg der Foxes.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 6 – 1 [2-1; 4-0; 0-0] – Serie: 3-2

Tore: 04:11 Dustin Gazley (1-0); 17:02 Adam Helewka (2-0); 19:03 Thomas Vallant (2-1); 25:58 Anthony Salinitri (3-1); 26:23 Brad McClure (4-1); 27:18 Adam Helewka (5-1); 31:51 Brad McClure (6-1)

Torschüsse: 47-22

Strafminuten: 2-8

Schiedsrichter: Piragic, Sternat / Mantovani, Zgonc

Zuschauer: 3.520

